Байден отказался признавать РФ спонсором терроризма. На этот раз наверняка

Джо Байден на заседании кабинета министров в Белом доме, 6 сентября 2022 года

Вашингтон решил не включать Россию в список стран – спонсоров терроризма. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что это окончательное решение – а признание РФ спонсором террористов со стороны США «может навредить Украине». Схожие опасения ранее выражал и Госдепартамент Соединенных Штатов – по мнению американских дипломатов, это усугубило бы продовольственный кризис.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США считает контрпродуктивной инициативу о внесении России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Как сказал сам президент и как думаем мы, это не самый эффективный и мощный инструмент продвижения вперед», — сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что признание России страной-спонсором терроризма могло бы иметь непредвиденные последствия для Украины и всего мира, и усугубить мировой продовольственный кризис.

«Такой шаг <…> может серьезно помешать обеспечению гуманитарной помощи <…> и подвергнуть опасности соглашения по Черному морю», — заявила представитель президента США.

Президент США Джо Байден ранее отрицательно ответил на вопрос о том, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма. Соответствующий законопроект готовила группа сенаторов в Конгрессе. Среди активных сторонников идеи, в частности, значится спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси.

Reuters сообщал, что на признании Вашингтоном России спонсором терроризма также настаивала Украина. В Москве в свою очередь говорили, что подобный шаг со стороны США приведет к полному разрыву дипломатических и прочих отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Если она [инициатива] будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена»,

— отмечал директор департамента Северной Америки российского МИД Александр Дарчиев ТАСС.

19 августа Госдепартамент «скрытно дал понять офисам Конгресса, что у него есть серьезные опасения по поводу признания РФ страной-спонсором терроризма», сообщала газета Politico.

Ряд источников заявил изданию, что чиновники Госдепа сообщали в офисы Конгресса о «серьезных проблемах с законодательством» в связи с инициативой. По их словам, «государство опасается, что

включение России в список государственных спонсоров терроризма поставит под угрозу хрупкую сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты».

На разработку этой договоренности «ушли месяцы», и, хотя суда «постепенно начинают покидать Черное море, что немного успокаивает безудержный глобальный продовольственный кризис», нет никакой гарантии, что «Россия выполнит свои обязательства», если Соединенные Штаты так «открыто» вступят с ней в конфронтацию.

«Более того, страна в черном списке террористов — знак позора, которым награждаются только Северная Корея, Сирия, Куба и Иран — страдает от всеобъемлющих санкций, а это означает, что США фактически отрезают американцев от участия в деловых отношениях с этими странами», — отмечается в материале.

Ограничения, которые нужно было бы ввести в случае признания России спонсором терроризма, коснулись бы и «ключевых экономических отношений, которые поддерживают США» — в их числе и ядерные материалы.

Ряд политиков полагает, что инициативу не вынесут на голосование в комитете по иностранным делам палаты представителей «без явной поддержки» со стороны администрации президента США Джо Байдена.