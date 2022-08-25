«Даже в СИЗО у меня было бы больше прав». Ройзману запретили выходить на улицу и в интернет

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге запретил экс-мэру Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации российской армии, покидать квартиру 23 часа 59 минут в сутки, посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом. В его поддержку выступили музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук, а также писатель Борис Акунин и бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Суд в Екатеринбурге назначил Евгению Ройзману «запрет определенных действий» до 29 сентября. Ройзману будет нельзя посещать публичные мероприятия, покидать квартиру, выходить в интернет, получать и отправлять письма. Общаться Ройзману можно только с близкими членами семьи, адвокатом и следователями. Его освободили в зале суда. Политика обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее следствие ходатайствовало о запрете Ройзману покидать свое жилье «в течение 23 часов 59 минут в сутки», использовать интернет, кроме как для общения с адвокатами, и посещать публичные места и мероприятия. Во время заседания Ройзман произнес речь, в которой высказался против ходатайства следствия, поскольку это вызвало бы ограничения в работе его благотворительного фонда, в подготовке книги об истории Невьянской иконы и вызвало бы неудобства для людей, которые живут с ним в одной квартире.

Во время заседания трижды звучали аплодисменты. Люди, которые пришли на суд поддержать политика, требуют освободить его.

До заседания суда Ройзман заявил, что не признает свою вину. По ходатайству защитника к делу приобщены характеристики. Как заявила судья, обвиняемый от дачи показаний по делу отказался.

«Прогнозов (по сегодняшнему суду) нет. Нет, конечно (вину не признаю)», — ответил Ройзман на вопросы журналистов.

Экс-мэра Екатеринбурга задержали рано утром 24 августа в связи с уголовным делом о дискредитации Вооруженных сил России. Были проведены обыски в квартире и фонде политика, а также в частном музее Невьянской иконы. По информации СМИ, следствие конфисковало экспонаты, поскольку часть из них «могла быть добыта незаконным способом».

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело заведено в связи с видеороликом на YouTube-канале политика. На своем канале Ройзман отвечал на вопросы подписчиков. Неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Ему был трижды выписан штраф за дискредитацию российской армии.

«Задержали фактически за одну фразу: «вторжение в Украину». Я везде ее говорил», — ответил Ройзман на вопросы журналистов.

Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. В качестве альтернативы — штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.

«На меня замкнуто очень много»

На заседании Ройзман заявил, что уголовное дело и судебный процесс находятся вне правового поля.

«Ваша честь, я откровенно против [ходатайства следствия]. Даже находясь в следственном изоляторе, у меня было больше прав и возможностей», — сказал Ройзман.

Он отметил тот факт, что следователь, ведущий уголовное дело, не из Екатеринбурга — это, по мнению бывшего мэра города, накладывает определенный отпечаток на его работу.

«Кто присутствует в этом зале, большинство меня знает лично. Фонд Ройзмана — один из самых мощных фондов в стране. Порядка 500 семей замкнуты на фонд <…> Как минимум сто обращений в неделю поступает отовсюду. <…> На меня замкнуто очень много, в частности еженедельные приемы, на которые приходит до ста человек, где зачастую бывают вопросы жизни и смерти. И вычеркнуть меня из этой деятельности — это просто нечестно по отношению к тем людям, которым я помогаю», — сказал он.

Также он сообщил суду, что он сейчас ведет совместную работу с учеными над книгой о Невьянской иконе, и если суд удовлетворит требования следствия, это помешает выходу книги.

«У меня подходит к завершению сорокалетний труд — «Книга о Невьянской иконе». [Над ней] работаю я, работает Уральский государственный университет, археографическая лаборатория ГОСНИИР. Много ученых на достаточно высоком уровне. Рукопись такая. Дело подошло к редактуре. Тут меня тоже можно отсечь», — сказал он.

Также Ройзман отметил, что он живет в квартире не один, и он не хотел бы, чтобы возможные ограничения суда сказали бы на его домочадцах.

«Ну и коротко еще я скажу: в общем-то вы все понимаете, что то, что сейчас происходит, лежит не в юридическом поле», — заключил он.

Защита Ройзмана

За политика ходатайствовали музыканты Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и Юрий Шевчук, а также журналист Дмитрий Муратов и писатель Борис Акунин.

Акунин в своем письме суду назвал Ройзмана одним из самых достойных людей России и отметил благотворительные заслуги политика.

«Освободите Евгения Вадимовича [Ройзмана], принесите ему извинения от лица государства — это единственное, что можно и нужно сейчас сделать», — написал Григорий Чхартишвили (Борис Акунин).

Гребенщиков отметил «исключительный талант» Ройзмана и его заботу и городе и его жителях в бытность мэром Екатеринбурга.

«Его огромный труд по спасению больных детей — уникальный пример интеллигентности и культуры. Таких людей нужно беречь и ценить», — отметил Гребенщиков.

Макаревич попросил суд учесть не только благотворительные заслуги Ройзмана, но и его труд в области иконописи и музейного дела. Напомним, музей Невьянской иконы (старообрядческая иконописная школа, существовала в XVIII—XX веках) в Екатеринбурге был открыл Ройзманом в 1999 году — это первый частный музей иконописи в России.

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отметил гуманистические качества Ройзмана и напомнил суду, что политик несколько раз организовал сбор денег для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Юрий Шевчук, которого недавно оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил, также отметил заслуги Ройзмана в бытность мэром столицы Урала.

«Почитайте письма граждан, посмотрите сколько он сделал хорошего для простых, нуждающихся семей, для больных детей, несчастных -нарко и алкоголезависимых», — отметил Шевчук.