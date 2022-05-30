«Трансграничная авантюра»: зачем Эрдогану операция в Сирии

Турция готовится к новой военной операции на севере Сирии. По словам министра обороны Турции, о ее начале может быть объявлено «в любое время». Официальная цель — обеспечить зону безопасности на территории, которую контролируют давние враги Анкары курды, борющиеся за свои права и создание автономии. Трансграничная операция Турции, по мнению ряда экспертов, помешает России добиться территориального единства Сирии. «Газета.Ru» — о том, к чему ведут действия Эрдогана.

«Турции придется непросто»

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вооруженные силы страны готовы начать новую военную операцию на севере Сирийской Арабской Республики «в любое время». По его словам, время начала боевых действий зависит от многих факторов, в числе которых готовность армии, условия местности, погоды и наличие политической воли.

Газета Hürriyet пишет, что окончательное решение о военных действиях в Сирии Эрдоган будет принимать после состоявшегося 30 мая разговора с президентом России Владимиром Путиным. В этой беседе турецкий президент заявил, что у его страны все еще есть необходимость создать зону безопасности на севере Сирии глубиной 30 км, о которой стороны договаривались в Сочи еще осенью 2019 года. По его мнению, осуществить задуманное так и не получилось, и потому Анкара готова к решительным действиям.

Эрдоган не раз в последнее время говорил о стремлении «полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака», подразумевая под этим термином курдские силы. Глава Турции предупреждал, что его страна не остановится ни перед чем и не будет спрашивать разрешения США, которые, по его мнению, помогают курдам оружием.

Более того, часть обещаний турки уже сдержали, — операция в Ираке под названием «Коготь-Замок» против целей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) началась 17 апреля 2022 года. Спустя неделю Хулуси Акар объявил о завершении ее первой фазы, так как турецкие военные «достигли мест, которые им нужно было достичь».

В Сирии же операция может начаться уже в ближайшее время. По сообщениям турецких СМИ, в новой операции могут быть задействованы около 50 тыс. турецких военнослужащих и протурецкой вооруженной оппозиции. Но и без объявления операции в соседней стране силы Анкары за последние дни ликвидировали «около 30 террористов».

МИД Сирии 30 мая обвинил Турцию в этнических чистках на территории Арабской Республики.

«Действия турецкого режима по созданию так называемой «зоны безопасности» в Сирии — это постыдный акт агрессии и часть политики зачисток по этническому и географическому принципу, проводимой на оккупированных сирийских территориях правительством Реджепа Тайипа Эрдогана, что является военным преступлением и преступлением против человечности», — заявили в Дамаске.

Научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев сказал «Газете.Ru», что

Анкара, скорее всего, сможет обеспечить на желаемых территориях свое военно-политическое присутствие, включая возможное появление ее военных баз.

Правда, курды могут оказать ожесточенное сопротивление.

«Турция ведет сейчас борьбу против РПК внутри страны, на территории Ирака, и вполне логично, что эта трансграничная авантюра затронет и Сирию. Но строить прогнозы сложно, потому что много неизвестных переменных. Например, мы не знаем, что собой представляют курдские отряды Самообороны. Но это их последний оплот, поэтому возможны ожесточенные бои, и Турции придется непросто», — заявил аналитик.

Зачем это нужно

Турция за последнее время несколько раз проводила операции в Сирии с разными целями, последний раз — весной 2020 года, когда прошла операция «Весенний щит» в Идлибе после гибели турецких военных.

Однако последней из имеющих прямое отношение к ситуации с положением курдов можно считать операцию «Источник мира» 2019 года против курдских вооруженных формирований YPG («Отряды народной самообороны») и «Сирийские демократические силы» (СДС). Последние были созданы для борьбы с ИГ (организация запрещена в России) при поддержке США, которые имеют теплые отношения с курдами, или имели, — три года назад в ходе переговоров со спецпредставителем экс-президента США Дональда Трампа курды прямо заявили, что Вашингтон «продал» их Эрдогану, отказавшись защищать.

По сути, в результате операции «Источник мира» Анкара добилась желаемой буферной зоны между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, что было зафиксировано и в сочинском Меморандуме о взаимопонимании между Россией и Турцией.

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Кроме того, согласно договоренностям, вооружения YPG отводились от сирийско-турецкой границы вглубь на 30 км. Москва и Анкара вводили совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км к западу и к востоку от района проведения операции, кроме города Эль-Камышлы.

Однако сейчас Анкара заявляет, что курды снова представляют опасность для Турции, а США и Россия, по словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, «не сдержали обещание» сократить присутствие «террористических организаций» на турецко-сирийской границе на глубине до 30 км. Все это в глазах турок — достаточный повод для новой операции.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков в комментарии «Газете.Ru» назвал планы Турции создать широкую буферную зону на границе в 30 км и постоянно ее контролировать (либо своими силами, либо силами протурецкой сирийской оппозиции) совсем не новой идеей, для воплощения которой потребуется «достаточно масштабная операция».

Амур Гаджиев объяснил, почему для Эрдогана завершить создание пояса безопасности — такая важная цель.

«Это обеспечило бы Турции полное отсутствие близ своих границ какого-либо возможного оформления псевдогосударственных формирований курдов, которые бы угрожали и территориальной целостности Турции. Ведь местные курдские группы тесно взаимодействуют с боевиками РПК, Эрдоган хочет разорвать эту цепочку. Официально речь идет о 30-километровой зоне безопасности, но, я думаю, что будут некоторые отклонения от этой цели из-за географии. При этом турки говорят, что будут соблюдать принципы территориальной целостности и неделимости Сирии», — отметил Гаджиев.

А что США и Россия

Гаджиев уверен, что операция Турции не может начаться без консультаций с американцами.

«Ведь речь идет не только о территории западнее Евфрата, но и восточнее, которая в большей степени подконтрольна международной коалиции по борьбе с ИГ во главе США. Можно предположить, что есть некая договоренность между Турцией и США по этому вопросу.

Скорее всего, этот вопрос был предметом в ходе переговоров между Турцией и другими странами НАТО, когда они говорили о возможном вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Любопытным образом все эти процессы протекают одновременно. Без молчаливого согласия США, мне кажется, такую операция Турция вряд ли бы позволила себе провести.

Можно с большей долей вероятности утверждать о каком-то сговоре», — сказал эксперт.

К слову, именно из-за отказа осудить РПК и предоставления ее членам убежища Эрдоган заблокировал начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции.

Россия же неизменно выступает за соблюдение суверенитета и территориальной целостности Сирии, правительство которой контролирует около 65% территории.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись в том, насколько сильно новая военная операция Турции будет противоречить интересам России.

Так, Амур Гаджиев считает, что на севере Сирии де-факто и без контроля Анкары уже оформлена автономия, которую контролируют прозападные силы. Поэтому с точки зрения территориальной целостности, в случае прихода туда Турции, для Дамаска ничего не изменится, — он как не контролировал эту территорию, так и не станет.

При этом, по мнению эксперта, турецкое присутствие Сирии будет вписываться в общий контекст астанинского процесса (переговоров правительства и оппозиции Сирии при посредничестве Турции, России и Ирана) и стратегию трех стран-гарантов.

«Но здесь нужно будет учитывать позицию Ирана, который очень ревностно и болезненно относится к любым попыткам Турции продвинуться и расширить свое влияние в Сирии. Но окажется ли его противодействие определяющим и решающим, — будет понятно, только если провести очередной раунд в рамках астанинского формата», — заявил эксперт.

К слову, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде уже высказал позицию Тегерана, — по его мнению, военные действия в Сирии не помогут Турции обеспечить свою безопасность.

Куда более категоричен в том, что планы Турции идут вразрез с интересами России, Николай Сурков из ИМЭМО РАН.

«Такие действия в любом случае подрывают суверенитет Сирии. После операции на ее севере, скорее всего, продолжится формирование турецкого квазигосударства, что надолго отсрочит восстановление единства страны. А Россия именно за это и выступает.

А сейчас остается надежда, что с курдами правительству Сирии удастся договориться — либо о каком-то федеративном формате, либо об автономии. А вот если эта территория перейдет под контроль Турции, то вернуть Дамаску ее под свой контроль будет почти нереально», — уверен он.