«Он против нас»: в Кремле прокомментировали увольнение дипломата в ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что РФ не планирует объединения с Южной Осетией, так как это предполагает образование третьего государства. Он также прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН и сообщил, что Кремль встревожен уголовным преследованием бывшего президента Молдавии, но считает это внутренним делом республики. Главные заявления Пескова на брифинге — в материале «Газеты.Ru».

«Юридический казус» с Южной Осетией

Песков прокомментировал готовящийся референдум в Южной Осетии, на котором гражданам республики предстоит решить, хотят ли они присоединиться к России.

«Я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется», — подчеркнул Песков.

По его словам, необходимо юридически доработать вопрос референдума.

«Если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение Республики Южная Осетия и России. То есть юридически это такой некий казус, потому что, если объединение, значит, речь идет о создании некоего третьего государства, что конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть, наверное, юридически подумать просто над формулировками», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на Конституции. Победив на выборах, он заявил в интервью ТАСС, что его страна хочет максимальной интеграции с Российской Федерацией, поэтому референдум о присоединении к РФ состоится, как только Южная Осетия получит соответствующий сигнал от России.

Публикация Time

Комментируя публикацию Time про мировых лидеров, Песков заявил, что в истории журнала «бывали и лучшие времена». По его мнению, в это «кризисное время» «всем изданиям очень тяжело эмоционально и профессионально».

«Там много всего странного, совершенного непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса. <…> И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных — это тоже трудно понять. Но, впрочем, это, наверное, выбор редакции», — считает Песков.

Накануне американский журнал Time включил Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в список ста самых влиятельных людей 2022 года. При этом российского лидера в издании представил его критик Алексей Навальный, а главу Украины — его сторонник — президент США Джо Байден.

Тревожность из-за Додона

Песков заявил, что в Кремле считают внутренним делом Молдавии претензии к экс-президенту страны Игорю Додону.

«Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной. Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Во вторник стало известно, что Додона задержали на 72 часа, в его доме прошли обыски. Экс-главу республики подозревают в «пассивной коррупции», «принятии финансирования политической партии со стороны преступной организации», «государственной измене» и «незаконном обогащении». Против него возбудили уголовное дело.

Увольнение дипломата в ООН

Песков считает, что уволившийся российский дипломат в ООН, советник Борис Бондарев выступил против «консолидированного мнения» России.

Накануне дипломат в письме, размещенном в открытом доступе, объяснил свой уход несогласием с проведением военной спецоперации на Украине, посчитав ее «самым серьезным преступлением против народа России», «Украины» и «фактически против всего западного мира».

«В Кремле мы не знакомы с этим письмом. <…> Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Позиция. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — считает пресс-секретарь президента России.

Поездки на Донбасс

По словам Пескова, российские политики ездят в Донбасс по своим личным планам, а не по поручению Кремля.

«Каждый по индивидуальному плану. Это зависит от целесообразности и необходимости. Это же не могут (быть. — «Газета.Ru») праздные поездки», — сказал он.

Ранее ДНР посетили глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий и его однопартийцы. Они встретились с главой республики Денисом Пушилиным.

Новый глава МЧС

Отвечая на вопрос, почему с новым главой МЧС России определялись так долго, Песков рассказал, что Путин принял решение о кандидатуре на должность руководителя ведомства, «как только посчитал это целесообразным». Он подчеркнул, что российский лидер хорошо знает предложенного на этот пост Александра Куренкова.

«Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные служебные и профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — заявил Песков.