«Бунт» Киева и «месть» Москвы: как на Западе объясняют события на Украине

Понять Украину

События 2014 года на «майдане» неожиданно привлекли внимание западной аудитории к истории российско-украинских отношений в постсоветский период. Спрос на работы по Украине вырос не только среди обывателей: аналитические центры и исследовательские институты в США и Европе начали активно издавать книги на украинскую тематику.

С началом российской специальной военной операции многие издания составили списки книг, которые, по утверждениям авторов, помогут лучше понять происходящее сейчас на Украине. В качестве дополнений к этим спискам идут книги о президентстве Владимира Путина и взаимоотношениях Москвы и Киева на протяжении последних 30 лет.

Книги о России и о внутриполитической кухне отечества можно охарактеризовать одним словом: они — «путиноцентричны».

Подавляющее большинство научно-популярной литературы о политической истории современной России сводятся к жизнеописанию и карьере российского президента.

Что касается описания украинского пути, здесь авторы чуть ли не под микроскопом рассматривают каждый аспект.

Список литературы

Так, в издательстве Брукингского института — одного из старейших исследовательских центров на Западе, вышло шесть работ, авторы которых попытались объяснить постмайданную Украину. Последняя подобная публикация вышла 15 марта, уже после начала опреации на Украине. В книге под названием «Бунт Украины, месть России» (ориг. — Ukraine's Revolt, Russia's Revenge) бывший американский дипломат Кристофер Смит вспоминает свой опыт работы в Киеве в 2012-2014 гг.

События на «майдане» Смит называет «антикоррупционной» революцией, Януковича – «коррумпированным прокремлевским украинским самодержцем».

В России же личность Януковича оценивают иначе. Все эти годы Кремль последовательно доказывал, что бывший президент Украины вынуждено покинул страну из-за государственного переворота.

В работе Смита также приводятся воспоминания американских дипломатов и военных специалистов, которые, по утверждению автора, сыграли «ограниченную» роль в событиях 2014 года.

В книге корреспондента журнала The Economist Тима Джуда «В военное время: истории из Украины» (ориг. — In Wartime: Stories From Ukraine), изданной в 2015 году, подробно дается хронология «Крымской весны» и последовавших за ней боевых действий на Юго-Востоке Украины. Джуда, который некогда описывал вооруженный конфликт на Балканах, пытается понять мотивацию противоборствующих сторон.

«То, во что вы верите сегодня, зависит от того, во что вы верите в прошлом», — пишет Джуда.

По словам журналиста, украинцы столкнулись друг с другом в «решающей войне с коррупцией» (похожую фигуру речи использует Смит). География повествования в работе Джуды простирается по всей Украине. Автор беседует с людьми, которые потеряли людей в ходе боев в Донбассе, беседует с самими дончанами, возлагавшими большие надежды на присоединение к Российской Федерации.

Работа «Украина под перекрестным огнем» (ориг. — Ukraine in the Crossfire) датского журналиста Криса Каспар де Плу вышла в 2017 году. В свое время именно его работа послужила одним из катализаторов публичной дискуссии в отношении методов СБУ и ее секретных тюрем, в которых содержались десятки человек.

Каспар де Плу пытается найти корневую причину конфликта на Юго-Востоке Украины. И хотя автор критически относится к роли России в событиях 2014 года, он не проходит мимо влияния ультранационалистических сил на внутриполитические процессы в постмайданной Украине.

Каспар де Плу приходит к выводу, что украинские власти использовали «ультранационалистическую военную риторику» в своих интересах, чтобы подавить гражданские свободы в беспрецедентных масштабах.

Журналист также утверждает, что восьмилетняя напряженность в российско-украинских отношениях началась с военного превосходства и агрессивной позиции НАТО как в глобальном масштабе, так и на постсоветском пространстве, где Россия стремится защитить статус-кво.

Профессор политологии Калифорнийского университета Пол Д'Аньери утверждает в работе «Украина и Россия: от цивилизованного развода к негражданской войне» (ориг. — Ukraine and Russia: From Civilized Divorce to Uncivil War), что отношения между странами ухудшились в последние годы из-за ряда проблем, накопившихся с момента распада СССР. Так, автор выделяет три основополагающих фактора, которые не позволили России и Украине выстроить прочные добрососедские отношения.

Среди них — вопросы безопасности в регионе, влияние демократизации на геополитические реалии, а также несовместимость целей Европы и стран СНГ после окончания «холодной войны».

Автор пишет: «Россия стремится к порядку, основанному на доминировании великих держав, который был широко принят в эпоху до Первой мировой войны. Запад отвергает эту идею, вместо этого настаивая на порядке, основанном на сочетании демократии и международных институтов. <...>. Развертывание Россией сил в 2014 году можно рассматривать как решимость больше не принимать набор правил, которые она не одобряла».

Европейский союз, стремясь наладить более тесные связи со своими восточными соседями, не заметил, как начал играть в геополитику. Скорее, Брюссель рассматривал внедрение европейских институтов как очевидное благо, к которому хотели присоединиться и другие страны. По этой причине европейцы не использовали «реалистический» подход к переговорам и, следовательно, не восприняли всерьез идею о том, что интеграция Украины с ЕС может угрожать России», — заключает автор.