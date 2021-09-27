Партия сторонников жесткого отношения к Москве может войти в правительство ФРГ

Одной из партий, которые имеют высокие шансы войти в новую правительственную коалицию в Германии, стали «Зеленые», известные как сторонники жесткой политики в отношении России. Их лидер Анналена Бербок не раз выступала с категоричными заявлениями как в адрес Москвы в целом, так и «Северного потока — 2» в частности. Сможет ли прошедшая в бундестаг партия существенно обострить отношения ФРГ и РФ — в материале «Газеты.Ru».

По итогам выборов в бундестаг проходят шесть политических сил: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), блок ХДС/ХСС, «Зеленые», Свободная демократическая партия (СВДП), «Альтернатива для Германии» (АДГ) и «Левые».

Число депутатов бундестага после выборов вырастет с 709 до 735, сообщили в ЦИК Германии. Исходя из результатов, крупнейшую фракцию сформирует победившая СДПГ — 206, ХДС/ХСС получают 196 мест, «Зеленые» — 118, «Свободные демократы» — 92, «Альтернатива для Германии» — 83, «Левые» — 39.

Пока точно сказать, какие партии войдут в правительственную коалицию, невозможно. Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов, а это значит, что

коалиции могут сформировать СДПГ с ХДС/ХСС, у которых совокупно 402 голосов, СДПГ с «Зелеными» и «Свободными демократами» с 426 голосов, а также ХДС/ХСС с «Зелеными» и «Свободными демократами» с 406 голосами.

Кандидаты на пост канцлера Германии Олаф Шольц от СДПГ и Армин Лашет от ХДС/ХСС намерены закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до католического Рождества. Об этом они сказали во время интервью на телеканале ZDF.

«Зеленые» противники России

«Зеленые» в парламенте впервые будут представлены крупной фракцией: они получили на 51 мандат больше, чем на прошлых выборах. И на этот раз у них есть реальные шансы войти в правительственную коалицию.

Эта политическая сила, в особенности ее лидер Анналена Бербок, известна критическим отношением к России в целом и к «Северному потоку 2» в частности.

После избрания кандидатом в канцлеры ФРГ Бербок заявила, что Евросоюз должен выработать общеевропейскую позицию по отношению к России и другим странам. По ее словам, при этом нужны одновременно диалог и жесткость. Она призвала ЕС проводить «сильную европейскую внешнюю политику».

«Мы видели, что если будет не хватать германского внешнеполитического голоса, будь то напряженность на Украине, позиция по отношению к России, будь то проект «Северный поток — 2» или другие проекты, то Европа будет стерта», — заявила Бербок.

Она выступает категорически против «Северного потока — 2» и убеждена, что Берлин должен отказаться от его политической поддержки, называя его «серьезной атакой на интересы в области безопасности в том числе восточноевропейских соседей» ЕС. Кроме того, политик безуспешно пыталась провести в бундестаге резолюцию против строительства газопровода.

Сегодня Бербок считается возможным вице-канцлером и министром иностранных дел.

Повлияют ли «Зеленые» на отношения Германии и России

Впрочем, несмотря на явную антироссийскую повестку, важно отличать предвыборную риторику от практической деятельности уже в правительстве, убежден первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Я не думаю, что младший партнер по правительственной коалиции может серьезно повлиять на наши отношения. Поэтому надо спокойнее к этому относиться и надеяться, что все будет нормально», — сказал он «Газете.Ru».

По его словам, российская сторона будет работать с любым правительством, а с Берлином у Москвы традиционно хорошие отношения. Вместе с тем он признал, что они ухудшились после событий на Украине.

«Но сейчас, я думаю, раз в Германии появилось много скепсиса по поводу Евросоюза, все больше и больше немцы будут смотреть на восток, на Россию, потому что хорошие отношения с Россией — это один из гарантов нормального поступательного развития прежде всего немецкой экономики», — сказал сенатор.

Жесткость «Зеленых» по отношению к России свидетельствует о незрелости партии, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Отношение к России должно быть не жестким, а прагматичным. Если Германии полезно, нужно дружить с Россией, если они видят, что что-то нехорошо складывается в отношениях, то можно быть и жесткими. Но заявлять изначально о жесткости — это свидетельствует о не очень большой зрелости партии», — сказал сенатор.

Москве от нового правительства в Германии стоит ждать прежде всего усиления ценностной внешнеполитической риторики, которая будет исходить от «Зеленых», поскольку, вероятнее всего, именно эта партия получит кресло министра иностранных дел, сказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

«Обвального ухудшения отношений ждать не стоит, поскольку «Зеленые» все-таки не одни. Безусловно, еще две партии в правительстве будут сдерживать этот своеобразный ценностный внешнеполитический посыл экологов», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня отношения России и Германии основаны на экономических связях, разноформатных связях в сфере гражданского общества, образования, науки и культуры, и главная задача не растерять этот багаж, пытаться планомерно дополнять его новыми совместными проектами.

«И при Шульце, и при Лашете этот некий зеленый черт, которого рисуют у нас и на Западе, что якобы будет против России, будет присутствовать не через Бербок, а через красные линии, которые записаны в предвыборных программах всех партий.

Эти красные линии четко определены, за исключением «Северного потока — 2», все одинаково. У «Зеленых» и «Свободных демократов» «Северный поток — 2» — это наиболее жесткая часть», — сказал «Газете.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

При этом он отметил, что в коалиционном соглашении этот проект будет упомянут в контексте совместного июльского заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, где все прописано.

«Красные линии сложно сделать более жирными. Можно постараться, но я не вижу возможности ни у Бербок, ни у [председателя СВДП Кристиана] Линдера. Они будут сейчас взаимодействовать по молодежной линии и по гражданскому обществу. Это все продолжится при любом правительстве. Возможно какое-то охлаждение в личных рабочих отношениях, но охлаждение — это не кризис», — заключил эксперт.