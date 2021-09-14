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Политика

«Это наша политическая победа»: ЕСПЧ встал на сторону нацболов

ЕСПЧ признал незаконным запрет партии нацболов в России

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Global Look Press
Нацболы считают решение ЕСПЧ по делу «Савенко и другие против Российской Федерации» своей политической победой. Впрочем, на деятельность движения оно не повлияет – использовать постановление о незаконности признания НБП* запрещенной организацией соратники Эдуарда Лимонова планируют в будущих судах. Страсбург постановил спустя несколько лет, что РФ должна выплатить каждому из истцов по €10 тысяч.

Координатор незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» Михаил Аксель в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего партийцев и руководителей Национал-Большевистской Партии (организация запрещена в России) (НБП) жертвами нарушения права на свободу собраний.

«Мы рассматриваем решение ЕСПЧ как нашу политическую победу, на официальном уровне признано, что репрессии против нацболов являются политически мотивированным действием. Безусловно, мы считаем важным, что это признано официально.

Это хороший прецедент на будущее. Российская Федерация обязана признать решение ЕСПЧ или апеллировать в течение трех месяцев. Мы будем считать для себя необходимым и важным рассказывать об этой победе обществу. Но с точки зрения практики мы уверены — несмотря на решение ЕСПЧ репрессии против нацболов не закончатся… РФ не будет, скорее всего, решение ЕСПЧ исполнять», — сообщил Аксель.

Он также отметил, что движение нацболов продолжает действовать в формате партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

«Это исторический иск, который еще в конце нулевых был отнесен в Европейский суд по правам человека. Практически на нашей деятельности он никак не сказывается. Мы считаем для себя важным показывать обществу, доказывать властям, апеллировать в будущих судах против партии, что преследования нацболов являются незаконными», — добавил Аксель.

Ранее на сайте ЕСПЧ было опубликовано решение суда по иску писателя Эдуарда Лимонова (Савенко) и четверых его соратников против Российской Федерации. Истцы требовали признать незаконным отказ в регистрации НБП в 2006 году, ее ликвидацию и запрет в 2007 году.

Суд постановил, что российские власти должны выплатить двоим детям Лимонова (писатель скончался в 2020 году), нацболам Александру Аверину, Андрею Дмитриеву, Сергею Фомченкову и Андрею Волынцу по €10 тысяч каждому.

Согласно позиции Лимонова, РФ нарушила в отношении нацболов 11-ю статью Европейской конвенции о правах человека, посвященную свободе собраний. Запрет НБП был несоразмерен нарушениям закона, которые могли совершать нацболы, и не был необходим в демократическом обществе, утверждали истцы. Утверждается также, что нацболы проводили свои акции в рамках российского законодательства.

Власти РФ, в свою очередь, настаивали, что ликвидация НБП является «законной мерой, принятой в пределах усмотрения государства», и стала результатом неоднократным нарушений законных требований. Представитель российского государства также указывал, что нацболы неоднократно были судимы за различные правонарушения.

Суд в Страсбурге признал, что 11-я статья Конвенции была нарушена. Судьи сослались на схожие решения ЕСПЧ, связанные с запретом в РФ «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России) и «Фонда борьбы с коррупцией» (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).

«Граждане должны иметь возможность создавать юридические лица, чтобы действовать коллективно в сфере взаимных интересов. Это один из наиболее важных аспектов права на свободу собраний, без которого это право было бы лишено всякого смысла. То, как это право закреплено в национальном законодательстве, и как оно практически реализуется властями, отражает состояние демократии в стране», — говорится в решении ЕСПЧ.

Кроме того, гласит решение, в странах, где гражданское общество функционирует здоровым образом, «участие граждан в демократическом процессе в значительной степени достигается за счет принадлежности к ассоциациям, в которых они могут взаимодействовать друг с другом и совместно преследовать общие цели».

НБП была создана писателем Эдуардом Лимоновым и философом Александром Дугиным в 1993 году (партбилет №4 достался музыканту Егору Летову) и зарегистрирована как межрегиональная общественная организация. Ее идеология сочетает в себе ультралевые и ультраправые идеи.

Нацболы, помимо разнообразных акций прямого действия (захват клуба моряков в украинском тогда Севастополе в 1999 году, захват смотровой площадки церкви Св. Петра в Риге в 2000 году, захват общественной приемной «Единой России» в 2004 году, захваты Минюста, Минздрава, Минфина и общественной приемной президента и других публичных учреждений), последовательно выступали в поддержку 31-й статьи Конституции РФ, которая гарантирует гражданам России свободу собраний.

Всероссийское движение «Стратегия-31» началось летом 2009 года, с тех пор несколько лет подряд каждое 31-е число месяца нацболы вместе с другими несогласными собирались на Триумфальной площади.

Однако Мосгорсуд признал НБП экстремистской организацией в 2007 году, после признанных разжигающими рознь публикаций в газете челябинского отделения партии, вторжения партийцев на заседание ЗаКСа Санкт-Петербурга и на избирательный участок в подмосковном Одинцово.

В 2010 году НБП была переформатирована в «Другую Россию», в 2020 году партия самораспустилась и была учреждена под названием «Другой России Э.В. Лимонова».

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