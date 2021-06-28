Демарш Британии у берегов Крыма: что пишут телеграм-каналы

В начале недели в немецком издании Die Zeit опубликована статья Владимира Путина «Россия и Европа: быть открытыми, несмотря на прошлое»

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«Приурочена она к началу к началу 80-летия Великой Отечественной войны. Президент в статье подчеркнул, что несмотря на попытки переписать историю, «правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя», — пишет «Доктор прописал. — Но статья посвящена не только началу Великой Отечественной. Собственно, это очевидно из ее названия. Владимир Путин призвал преодолеть имеющиеся разногласия и реализовать идею о едином континенте от Лиссабона до Владивостока. Однажды такой шанс уже был упущен - и не по вине нашей страны.

«В Европе, на самом деле, эта идея тоже достаточно популярна. Но и противодействие велико. Россия, как следует из статьи Путина, готова предать если не забвению, но не акцентировать внимания на том, как нашу страну ранее обманули с тем же расширением НАТО на восток. Россия к сотрудничеству готова. А вот к чему готова Европа, откликнутся ли европейские политики на предложение президента России? Как говорится, будет наблюдать», — пишет канал.

«Адекват» пишет о другом аспекте сотрудничества с ЕС — «Северном потоке — 2».

«Газпром» не хочет делать европам красиво, — констатирует канал. — Как недавно и отмечалось, поставляет то, что обязан, а сверх того, что обязан – не поставляет, дожидаясь запуска СП-2, а пока имея профит с монотонно растущей цены. Рынок на этой почве колбасит пуще прежнего, а в нашу сторону летят разные унылые проклятья.

Для полноты и завершенности картине не хватает разве что новых санкций (включая непременно американские) по этому самому поводу. Отапливаться санкциями, впрочем, дело малоперспективное, а стадии, следующие за гневом, всем известны прекрасно. Последовательность этих стадий, правда, в обсуждаемом случае может оказаться оригинальной: сначала торг, потом принятие и уже на базе всего этого – депрессия.

Называя вещи своими именами, США, в обмен на позволение ФРГ построить и использовать СП-2, пытается заставить Берлин взять на себя содержание украинской энергетики. Ну, пусть поторгуются, полезно в части постановки под сомнение у немцев тезиса о том, что «ФРГ — лучший друг США», который недавно американцы озвучили».

А вот «Мейстер» комментирует произошедший в середине недели у крымского побережья инцидент с военным кораблем НАТО и называет его ожидаемым.

«Раз Запад не признает Крым российским (жители полуострова на референдуме 2014 года высказались за возвращение в состав РФ. — «Газета.Ru»), то рано или поздно он должен был продемонстрировать это непризнание на практике. Что и произошло. Российские военные и пограничники отреагировали адекватно и жестко, что, надо полагать, на время отобьет охоту к таким демонстрациям. Однако не навсегда: вспомним Южно-Китайское море, острова Наньша (Спратли) и регулярные инциденты между американскими и китайскими кораблями там.

Любопытно, с чем связан выбор момента для демонстрации и кем он был сделан. Тут есть очень широкий спектр гипотез», — размышляет канал.

Тем временем власти Израиля объявили о возвращении обязательного масочного режима внутри помещений, отменённого всего десять дней назад, и виной тому стал хорошо знакомый российским гражданам индийский штамм коронавируса, обратил внимание ИА «Стекломой».

«При этом Израиль является одним из государств — лидеров по темпам вакцинации: в рекордно короткие сроки там сумели вакцинировать свыше 60% населения. Если в январе показатели суточной заболеваемости доходили до 60 тыс., то к началу лета они снизились до трёх — пяти выявленных случаев на всю страну.

<...> Увы, западная вакцина не стала абсолютной панацеей от индийского штамма: вчера в Израиле выявили свыше 200 новых случаев заболевания, а небольшой город Биньямина-Гиват Ада на севере страны даже официально объявили «красной зоной» — впервые за многие месяцы.

Впрочем, несмотря на быстрый рост заболеваемости, количество тяжёлых пациентов (не говоря уже о смертности) пока держится на стабильно низком уровне, что внушает осторожный оптимизм. Если Израиль с 60% вакцинированного населения сможет избежать массовых тяжёлых осложнений и, как следствие, паралича системы здравоохранения, это станет первым крупным шагом на пути мировой победы над смертоносной пандемией. Во всяком случае, искренне хочется на это надеяться», — заключает канал.

Напомним, что 30 июня грядет «Прямая линия с Владимиром Путиным», и, по словам Дмитрия Пескова, для общения граждан с президентом больше не нужны ни телевидение, ни камеры, заявил Песков.

Достаточно просто смартфона, пишет РИАN. Камеры больше не нужны, и телевидение больше не нужно. Нужен каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Технологии, которые применяются, позволяют исключить из цепочки каких-либо посредников в общении между гражданами и президентом», подчеркнул пресс-секретарь президента. Он также добавил, что в этот раз, используя приложение «Москва.Кремль», можно не только записать видео и прислать текст, но и наговорить президенту аудиосообщение.

Ну, и в заключение о спорте — а точнее о вылете сборной России с Евро-2020.

«Повинную голову меч не сечет, — напоминает в связи с этим событие Никита Кричевский. — Кто-нибудь расскажите эту русскую пословицу Дзюбе.

Дзюба в ответ на замечание корреспондента, что игроки прячутся за спинами правоохранителей, крикнул: «Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя!».

«Черчесову узнать об этом тоже не помешает», — предположил профессор в своей «Антискрепе».

На этом все!

До следующей недели...