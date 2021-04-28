«Отметка за поведение». Блинкен призвал Россию к стабильности

Предсказуемые и стабильные отношения с Россией не исключают ответа США на любые враждебные и агрессивные действия Москвы. Об этом в эфире телеканала CNN заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. При этом именно РФ должна начать стабилизацию своего поведения, заявил глава Госдепартамента.

«Возможность поговорить лицом к лицу пригодится как в случае, если мы должны будем реагировать на продолжение Россией [враждебной] активности, так и в случае, если нам потребуется разговаривать с более предсказуемым и устойчивым курсом России», — сказал американский чиновник.

Блинкен также заявил, что сейчас обсуждается время проведения саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Однако госсекретарь затруднился ответить, есть ли формальное принятие сторонами приглашения на саммит.

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25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что курс Вашингтона на эскалацию двусторонних отношений с Россией не останется без ответа. Российское руководство готово предпринять новые ответные шаги в случае введения очередных санкций, подчеркнул он.

Кроме того, Лавров заявил, что Кремль позитивно воспринял предложение Белого дома провести встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Возможность этого саммита сейчас изучается.

16 апреля Сергей Лавров уже говорил, что Москва в состоянии болезненно ответить США на новые антироссийские санкции. Удар может быть нанесен по американскому бизнесу, хоть РФ и не может ответить на недружественные шаги США секторального характера сопоставимо — «по понятным причинам».

17 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции — за вмешательство в выборы и хакерскую атаку на госсектор и частные фирмы из США. Санкции коснулись 32 человек (российских чиновников и силовиков) и шести компаний. Из Штатов также выдворили десять российских дипломатов, якобы уличенных в шпионской деятельности. При этом Байден, объявляя о новых санкциях, назвал русских и американцев великими и гордыми народами, призвав отказаться от эскалации.

За день до этого Байден в телефонном разговоре предложил Путину встретиться лично. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. «Цель — конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах», — сказала она. «От кого бы мы это слышали?

За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством...» — ответила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме взаимных обвинений в нестабильном поведении и агрессивных действиях, стороны не исключают и возможности для сотрудничества — в сфере гуманитарного обмена и совместной борьбы с терроризмом и международной преступностью. В то же время Вашингтон и Москва сокращают численность сотрудников дипломатических миссий. Ответственность за эти шаги стороны возлагают друг на друга. Камнем преткновения остается Крым, который Штаты отказываются признавать российским. Москва же крайне недовольна расширением НАТО на восток и вмешательством США в дела иностранных государств.