«Один пакет санкций не изменит поведение»: Белый дом о политике в отношении России

США хотят сделать отношения с Россией предсказуемыми и стабильными, заявила представитель президента США Дженнифер Псаки. Санкции же являются лишь одним из способов диалога, передает ее слова «РИА Новости».

«Мы считаем, что критически важно привлечь [РФ] к ответственности за те действия, которые являются неприемлемыми, равно как и большая часть мирового сообщества», — отметила она.

По словам Псаки, Вашингтон намерен говорить прямо всегда, когда американскую администрацию что-то беспокоит в поведении других стран. При этом с помощью своего дипломатического арсенала США хотят «снизить напряженность в отношениях».

Реклама

Есть способы разговаривать с Россией не только на языке санкций, добавила она. При этом «в Белом доме никогда не считали, что один пакет санкций изменит поведение Москвы на международной арене».

В середине апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против российских чиновников и юрлиц, якобы связанных с вмешательством в выборы и кибератакой на SolarWinds, ударившей по государственным учреждениям Америки и крупному бизнесу.

Ограничения коснулись 32 человек — российских чиновников высокого ранга и высокопоставленных силовиков — и шести компаний. США также выслали из страны десять российских дипломатов. За день до этого Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу. В беседе обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон стремится наладить отношения с Москвой. Тем не менее, отметила она, США готовы к вызовам и сложным обсуждениям.

«Цель — конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах», — сказала она.

«От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством, и единственная предсказуемость была в том, что они абсолютно непредсказуемы», — сказала в ответ представитель МИД РФ Мария Захарова.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ответит Вашингтону на любые попытки нагнетания ситуации. «Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять», — сказал глава МИДа.

Кроме того, Лавров заявил, что Кремль позитивно воспринял предложение Белого дома провести встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Возможность этого саммита сейчас изучается.

Весной 2021 года Москва и Вашингтон отозвали своих послов из столиц «на консультации». Первой на такой шаг пошла РФ — после того, как Байден в интервью согласился с оценкой журналиста в отношении Владимира Путина как «убийцы». Узнав об этом, Путин пожелал Байдену здоровья. Спустя месяц МИД РФ рекомендовал послу США в РФ Джону Салливану уехать — после введения санкций. Тот после некоторых раздумий так и сделал.