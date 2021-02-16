Россия обвинила Эстонию в культивировании образа врага

Заявление эстонского парламента с призывом к ужесточению санкций против России для предотвращения ее «агрессивной внешней политики» ухудшит и без того натянутые отношения Москвы и Таллина, предупредили в посольстве РФ в Эстонии.

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В комментарии диппредставительства высказывается скепсис в связи с антироссийским характером документа, в котором упоминаются также призывы к Евросоюзу учитывать «авторитарный настрой» в России в последние годы.

В этой связи посольство указало, что у Москвы и Таллина все меньше шансов создать в двусторонних отношениях атмосферу, «лишенную искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага».

«Формирование новой правительственной коалиции в Эстонии, казалось бы, дает шанс на восстановление контактов с целью решения накопившихся проблем. К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии «оснований» для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы», — констатировало диппредставительство.

Ранее сообщалось, что новое правительство Эстонии будет выстраивать инфраструктуру границы с Россией. Об этом заявила лидер Партии реформ Кая Каллас.

«Большой вопрос — это восточная граница, и мы продолжим строительство», — приводит ТАСС слова политика.

Она добавила, что правительство планирует привлечь к строительству оборонную промышленность. Заместитель председателя Центристской партии Майлис Репс пояснила, что этот проект требует больших затрат и ресурсов.

Эстония должна увеличить траты на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять «атаке России», говорил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

«Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например, в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико», — сказал Херем.

При этом Херем считает, что в настоящий момент для Эстонии самое главное — поддержка боеготовности действующих подразделений, которые должны быть защищены от внезапных атак извне, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что в коалиционном договоре новых эстонских властей прописана приверженность страны международным организациям, активизация сотрудничества с Евросоюзом и обращение «особого внимания на развитие связей с новой администрацией США».

В начале нынешнего года спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил в своем новогоднем обращении, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, продолжает действовать по сей день.

Данное соглашение было подписано 2 февраля 1920 года в эстонском городе Тарту и утратило силу в 1944 году — после вхождения Эстонии в состав СССР. По договору в состав Эстонии входили части территорий нынешних Псковской и Ленинградской областей.

В ответ на это губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал эстонских политиков не включать «избирательную память» и вспомнить другие исторические эпизоды.

Слова губернатора приводила пресс-служба региональной администрации в Telegram-канале. В частности, глава региона напомнил о нахождении спорных земель в составе Руси и Российской империи, а также о том, что Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов.

«А в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса», – добавил политик.

Что касается санкций, то Эстония была одной из европейских стран, которые не признали легитимным референдум, проведенный в 2014 году в Крыму. Тогда местные власти решили провести голосование после того, как в Киеве произошел государственный переворот. Результаты референдума показали, что более 95% участников голосования выступали за возвращение Крымского полуострова в состав России.