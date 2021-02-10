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«Ожесточенные попытки»: Лавров осудил Запад за давление на Россию

Лавров: Запад мечтает сделать Россию несамостоятельной

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
Западные страны хотят сделать Россию «послушной», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, любые попытки Москвы стать самостоятельной наталкиваются на ожесточенное сопротивление. Министр добавил, что навязываемые России ценности противоречат ее цивилизационным традициям.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с критикой антироссийской политики западных стран.

«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление <…> наших западных коллег»,

— цитирует слова министра РИА «Новости».

Глава МИД РФ добавил, что западные страны хотят сделать Россию послушной и навязать ей «весьма сомнительные интерпретации общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям».

По его словам, Запад хочет сделать из России «удобную территорию» для продвижения своих интересов в сферах безопасности, экономики и политики.

«Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», — подытожил он.

Наконец, Лавров призвал российских дипломатов использовать «силу, знания, опыт и мудрость предшественников» для «настойчивого продвижения внешнеполитического курса», который определил президент РФ Владимир Путин.

В настоящие момент одним из важнейших факторов, которые следует учитывать во взаимоотношениях России и странами Запада, остаются действующие взаимные санкции. Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России ограничения еще в 2014 году. Основной причиной для этого послужило развитие конфликта на Украине, где в результате госпереворота сменилась власть.

Другим поводов для обвинений в адрес Москвы для Запада остается переход Крыма под российскую юрисдикцию по итогам референдума 2014 года. Для России вопрос принадлежности полуострова закрыт и никаким обсуждениям более не подлежит.

В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия смогла компенсировать убытки от западных санкций и ей «плевать» на ограничительные меры.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал Путин в интервью ТАСС. Российская сторона, продолжил президент, потеряла около $50 млрд из-за ограничительных мер, но смогла их компенсировать.

«Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли», — добавил Путин.

Санкции пошли России на пользу, уверен президент, они диверсифицируют российскую экономику. При этом Путин не согласился с тем, что зеркальные ограничительные меры, которые Россия ввела против стран Запада, наносят вред.

Американские и европейские политики регулярно выступают с обвинениями в адрес властей РФ, которые те последовательно отвергают. Среди всего прочего, Москву обвиняли в отравлениях, агрессии на Украине и в Грузии, вмешательстве в американские президентские выборы и нарушении прав человека. Кремль и высокопоставленные российские чиновники эти заявления называют несостоятельными, а обвинения — бездоказательными.

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