«Более опасный»: Джонсон рассказал о свойствах «британского» штамма

Новый штамм коронавируса, который называют «британским», может быть не только более заразным, но и более опасным. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

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«Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности», — сказал он.

Научный советник британского правительства Патрик Валланс подтвердил его слова. Валланс отметил, что «до сих пор известные штаммы» коронавируса приводят к 10 смертям на 1 тыс. заболевших. «Однако новая разновидность увеличивает число умерших до 13 человек из одной тысячи», — заявил он. При этом советник кабмина Соединенного Королевства уточнил, что речь идет о предварительных данных.

Вместе с тем Джонсон напомнил о высокой трансмиссивности «британской» мутации коронавируса. Он рассказал о том, что сейчас в королевстве наблюдаются показатели выше, чем во время пика первой волны, которая была весной. Таким образом госпитализированных больше на 80% — в больницах на данный момент находятся 38,5 тыс. человек.

В то же время глава британского кабмина заметил, что применяемые в стране вакцины Pfizer и AstraZeneca остаются эффективными против быстро распространяющегося нового вида коронавируса.

«Все свидетельствует о том, что обе вакцины остаются эффективными и против прежнего варианта, и против нового варианта коронавируса», — заверил Джонсон.

Первая вакцина принадлежит совместному производству американской и немецкой компаний, а AstraZeneca произвели британские специалисты. Ранее в Великобритании разрешили к использованию американскую вакцину Moderna. Первые поставки этого препарата будут весной.

Вакцинацию власти проводят бесплатно. Но Национальная система здравоохранения (NHS) раздает письменные приглашения. При этом в стране действует строгая очередность. Сначала должны быть привиты жильцы домов престарелых и работающие с ними медики, а также соцработники. Кроме того, в первую очередь прививают врачей, работающих в красных зонах. Затем прививать стали людей по возрасту, начиная с самых старших. Ожидается, что к середине следующего месяца будут привиты британцы старше 70 лет, а также пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.

О самом «британском» штамме коронавируса стало известно в середине декабря прошлого года. Тогда о нем сообщили сами власти. Предполагалось, что этот вид более заразен. Позднее специалисты подтвердили, что он распространяется быстрее привычного вида на 70%. Впервые Джонсон заявил об этом виде вируса 19 декабря во время экстренной пресс-конференции, которая прошла на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что сам штамм был выявлен в Соединенном Королевстве еще в сентябре. Тем не менее в настоящий момент более 40 стран заявили о подобных «находках». Этот штамм был зафиксирован и в России у одного человека. Он прилетел в декабре в страну из Великобритании. Случай был своевременно установлен и сейчас не представляет опасности для россиян.

В связи с таким быстрым распространением нового штамма многие страны, в том числе и Россия, временно прекратили авиасообщение с Великобританией.

Правительство Соединенного Королевства вынуждено было предпринять экстренные меры — местные медики предупредили власти, что система здравоохранения страны может не выдержать такой нагрузки. Тогда Джонсон ввел по стране локдаун, запретив граждан выходить на улицу лишний раз.

Максимально жесткие ограничительные меры способствовали снижению числа новых случаев заражения. Но показатели смертности по-прежнему остаются на высоком уровне. На этой неделе в королевстве дважды обновлялся антирекорд по числу летальных исходов в сутки — всего за время пандемии умер 95 981 житель Королевства. Этот показатель самый крупный среди европейских стран.

При этом, по словам Джонсона, власти не собираются ослаблять ограничительные меры. «У нас введен верный набор мер, чтобы бороться с новым вариантом вируса, и мы не хотим этого менять. Мы хотим, чтобы люди соблюдали ограничения. Вызывает надежду то, что в некоторых районах количество заражений начало снижаться, но уровень заражений все еще высок», — отметил он.

Снятие локдауна не произойдет до тех пор, пока власти страны «не убедятся, что программа вакцинации работает и нет новых штаммов».