«Никогда не держалась за власть»: чем известна ушедшая в отставку мэр Якутска

Одна из самых известных муниципальных глав в России, мэр Якутска Сардана Авксентьева покидает свой пост. Об этом она сообщила в Instagram, заявив, что уходит в отставку по состоянию здоровья.

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«В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Прошу принять мое решение. <…> Сегодня, 11 января я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений», — написала она.

Слухи о готовящейся отставке мэра по состоянию здоровья в республике ходят с осени. Однако сама Авксентьева еще в ноябре их отрицала.

Она уже призвала горожан поддержать на следующих выборах мэра первого замглавы Якутска Евгения Григорьева. Он же будет исполнять ее обязанности до выборов.

Политическая карьера Григорьева началась в 2019 году, когда он и занял пост заместителя главы города Якутска по развитию территорий. До этого он принял участие в конкурсе «Лидеры России», в котором стал финалистом.

Авксентьева занимает пост мэра Якутска с 2018 года. Тогда на выборах ей удалось одержать победу над кандидатом от «Единой России», которого поддерживал глава республики Айсен Николаев.

Якутск оказался единственной региональной столицей, главой которой был избран представитель оппозиции. Кроме того, Авксентьева стала первой женщиной, возглавившей столицу республики.

После избрания мэр обещала в первую очередь заняться городским бюджетом — отменить выделение средств на «инаугурации, пышные приемы и корпоративные праздники» и «заграничные командировки». Вскоре Сардана Авксентьева запретила своим сотрудникам проводить новогодние корпоративы и банкеты за счет бюджета. Вместо этого она раздала своим заместителям конверты, в которых указывались названия социальных учреждений — там чиновники должны были организовать благотворительные мероприятия.

В первые месяцы своей работы Авксентьева продала дорогие автомобили, принадлежащие администрации города, разорвала контракт с подрядчиком, который укладывал асфальт поверх снега, уволила чиновника, который заказал для мэрии банкеты на 1 млн руб., направила средства, выделенные на поездку московского дизайнера в Якутск, на нужды школ.

Последней громкой инициативой мэра стало решение о продаже здания мэрии для пополнения бюджета.

«Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда.

Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга», — писала Авксентьева. Пресс-секретарь мэра уже заявил, что решение продать здание мэрии останется в силе даже после ухода Сарданы Авксентьевой с поста главы города.

Кроме того, мэр объявила о планах отказаться от использования служебного автотранспорта. «Скоро мы начнем тестировать программу поездок на такси в служебных целях. Содержание автотранспорта дорого. Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси», — указала она.

В июле 2020 года Авксентьева проголосовала против поправок в Конституцию. После этого мэр заявила об информационных атаках на нее. «Беспрецедентная ложь полилась на меня после голосования по Конституции. Это было ожидаемо. Не удивлюсь, если еще и какое-нибудь уголовное дело заведут», — писала она в своих соцсетях.

В сентябре бывшая сотрудница мэрии Якутска Светлана Алтабасова, которую обвиняли в мошенничестве, заявила, что оказалась «жертвой хитрой схемы», созданной Авксентьевой и ее супругом, когда они работали в мэрии в 2011 году. Как утверждала Алтабасова, Авксентьева и другие сотрудники администрации получили квартиры в результате мошенничества.

Сама мэр Якутска опровергала все обвинения, отметив, что ни она, ни ее супруг не получали квартиры за время своей работы. Авксентьева также подчеркнула, что будучи заместителем главы города, она помогла вернуть в собственность Якутска несколько объектов муниципальной недвижимости.

В своем заявлении об отставке Сардана Авксентьева вновь отметила, что ни она, ни ее родственники, «не получали землю, квартиры, другие «блага».