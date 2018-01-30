«Кремлевский доклад»: полный список

Список высших политических фигур

Администрация президента:

1. Антон Вайно, руководитель Администрации президента (АП)

2. Алексей Громов, первый замруководителя АП

3. Сергей Кириенко, первый замруководителя АП

4. Магомедсалам Магомедов, замруководителя АП

5. Владимир Островенко, замруководителя АП

6. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

7. Владислав Китаев, руководитель протокола президента РФ

8. Андрей Белоусов, помощник президента

9. Лариса Брычева, помощник президента, начальник Государственно-правового управления президента

10. Владислав Сурков, помощник президента

11. Игорь Левитин, помощник президента

12. Владимир Кожин, помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества

13. Юрий Ушаков, помощник президента

14. Андрей Фурсенко, помощник президента, государственный советник РФ 1-го класса

15. Николай Цуканов, помощник президента по вопросам местного самоуправления

16. Константин Чуйченко, помощник президента — начальник Контрольного управления президента

17. Евгений Школов, помощник президента

18. Игорь Щеголев, помощник президента

19. Александр Бедрицкий, советник президента РФ по вопросам изменения климата

20. Сергей Глазьев, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России

21. Сергей Григоров, советник президента

22. Герман Клименко, советник президента

23. Антон Кобяков, советник президента

24. Александра Левицкая, советник президента

25. Владимир Толстой, советник президента

26. Михаил Федотов, советник президента — председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека

27. Вениамин Яковлев, советник президента

28. Артур Муравьев, полномочный представитель президента в Совете Федерации

29. Гарри Минх, полномочный представитель президента в Государственной думе

30. Михаил Кротов, полномочный представитель президента в Конституционном суде

31. Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте по правам ребенка

32. Борис Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей

33. Михаил Бабич, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе

34. Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе

35. Олег Белавенцев, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе

36. Алексей Гордеев, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе

37. Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе

38. Юрий Трутнев, зампред правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе

39. Владимир Устинов, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе

40. Игорь Холманских, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе

41. Александр Манжосин, начальник управления АП по внешней политике

42. Владимир Чернов, начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами

43. Олег Говорун, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия

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Кабинет министров:

44. Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ

45. Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства

46. Сергей Приходько, заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства

47. Александр Хлопонин, заместитель председателя правительства

48. Виталий Мутко, заместитель председателя правительства

49. Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства

50. Ольга Голодец, заместитель председателя правительства

51. Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства

52. Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства

53. Михаил Абызов, министр без портфеля

54. Александр Ткачев, министр сельского хозяйства

55. Владимир Пучков, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

56. Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций

57. Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

58. Владимир Мединский, министр культуры

59. Сергей Шойгу, министр обороны

60. Максим Орешкин, министр экономического развития

61. Ольга Васильева, министр образования и науки

62. Александр Новак, министр энергетики

63. Александр Галушка, министр по развитию Дальнего Востока

64. Антон Силуанов, министр финансов

65. Сергей Лавров, министр иностранных дел

66. Вероника Скворцова, министр здравоохранения

67. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

68. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

69. Александр Коновалов, министр юстиции

70. Максим Топилин, министр труда и социальной защиты

71. Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии

72. Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа

73. Павел Колобков, министр спорта

74. Максим Соколов, министр транспорта

Другие высокопоставленные политические лидеры:

75. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

76. Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, постоянный член Совета безопасности РФ

77. Вячеслав Володин, председатель Государственной думы

78. Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

79. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ

80. Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе

81. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны

82. Игорь Коробов, начальник ГУ Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ

83. Рашид Нургалиев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ

84. Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

85. Сергей Собянин, мэр Москвы

86. Юрий Чайка, генеральный прокурор Российской Федерации

87. Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ

88. Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ

89. Дмитрий Кочнев, директор Федеральной службы охраны РФ

90. Александр Бортников, директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета

91. Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства

92. Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу

93. Александр Линец, начальник Главного управления специальных программ президента

94. Александр Колпаков, управляющий делами президента РФ

95. Валерий Тихонов, директор Государственной фельдъегерской службы РФ

96. Алексей Миллер, председатель правления и зампред совета директоров ПАО «Газпром»

97. Игорь Сечин, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК «Роснефть»

98. Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России

99. Олег Белозеров, гендиректор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги»

100. Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ

101. Сергей Чемезов, гендиректор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России»

102. Олег Бударгин, бывший гендиректор ПАО «Российские сети»

103. Борис Ковальчук, председатель правления ОАО «Интер РАО ЕЭС»

104. Алексей Лихачев, гендиректор ГК по атомной энергии «Росатом»

105. Николай Токарев, председатель правления и президент ПАО «Транснефть», генерал-майор ФСБ

106. Андрей Акимов, председатель правления «Газпромбанка»

107. Наиль Маганов, гендиректор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

108. Виталий Савельев, гендиректор ПАО «Аэрофлот»

109. Андрей Шишкин, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»

110. Юрий Слюсарь, президент Объединенной авиастроительной корпорации

111. Николай Шульгинов, председатель правления — гендиректор ПАО «РусГидро»

112. Сергей Горьков, председатель «Внешэкономбанка»

113. Сергей Иванов-мл., президент АК «АЛРОСА»

114. Роман Дашков, главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи»

Список бизнесменов

1. Александр Абрамов, председатель совета директоров и крупный акционер Evraz Group

2. Роман Абрамович, российский предприниматель, миллиардер, экс-губернатор Чукотского АО

3. Арас Агаларов, президент и владелец группы компаний Crocus Group

4. Фархат Ахметов, председатель совета директоров и акционер ЗАО «Азнар»

5. Вагит Алекперов, президент ПАО «Лукойл»

6. Игорь Алтушкин, глава «Русской медной компании»

7. Алексей Ананьев, совладелец холдинга «Промсвязькапитал»

8. Дмитрий Ананьев, совладелец холдинга «Промсвязькапитал»

9. Василий Анисимов, российский предприниматель, миллиардер, президент Федерации дзюдо России

10. Роман Авдеев, владелец 55,73% акций Московского кредитного банка, владелец НПФ «Согласие»

11. Петр Авен, член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп»

12. Елена Батурина, предприниматель

13. Алексей Богачев, председатель наблюдательного совета банка «Система»

14. Владимир Богданов, гендиректор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз»

15. Леонид Богуславский, основатель международной инвестиционной компании ru-Net

16. Андрей Бокарев, совладелец и председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»», член совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс»

17. Олег Бойко, президент инвестиционного холдинга Finstar

18. Николай Буйнов, председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании

19. Олег Дерипаска, председатель наблюдательного совета «Базового элемента», президент UC Rusal

20. Александр Джапаридзе, контролирующий акционер и председатель совета директоров ООО «Буровая Компания Евразия»

21. Леонид Федун, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», основной акционер и председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак»

22. Глеб Фетисов, продюсер

23. Михаил Фридман, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», член наблюдательного совета VimpelCom Ltd.

24. Александр Фролов, председатель совета директоров металлургической компании «Евраз Груп С.А.»

25. Филарет Гальчев, председатель совета директоров ЗАО «Евроцемент груп»

26. Сергей Галицкий, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»

27. Валентин Гапонцев, гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics

28. Сергей Гордеев, президент строительной корпорации «ПИК»

29. Андрей Гурьев, основной владелец компании «ФосАгро»

30. Юрий Гущин, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута»

31. Михаил Гуцериев, основной владелец группы «БИН»

32. Саит-Салам Гуцериев, член совета директоров «Русснефти»

33. Зарах Илиев, председатель совета директоров ОАО «Гостиница Украина», ОАО «Площадь Европы», бывший совладелец Черкизовского рынка

34. Дмитрий Каменщик, председатель совета директоров группы DME и аэропорта «Домодедово»

35. Вячеслав Кантор, основной владелец холдинга «Акрон»

36. Самвел Карапетян, президент группы компаний «Ташир»

37. Евгений Касперский, гендиректор «Лаборатории Касперского»

38. Сергей Кациев, бизнесмен, частный инвестор

39. Сулейман Керимов, бизнесмен, политик, член Совфеда, контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва»

40. Игорь Кесаев, президент группы компаний « Меркурий»

41. Данил Хачатуров, президент ГК «Росгосстрах»

42. Герман Хан, член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-Групп»

43. Виктор Харитонин, председатель совета директоров холдинга Фармстандарт

44. Александр Клячин, председатель совета директоров Azimut Hotels

45. Петр Кондрашев, крупнейший владелец ОАО «Сильвинит»

46. Андрей Косогов, член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-Групп»

47. Юрий Ковальчук, председатель совета директоров банка «Россия»

48. Андрей Козицын, гендиректор Уральской горно-металлургической компании

49. Алексей Кузьмичев, член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-Групп»

50. Лев Кветной, председатель совета директоров банка «Национальный стандарт»

51. Владимир Лисин, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК)

52. Анатолий Ломакин, предприниматель-миллиардер

53. Зиявудин Магомедов, председатель совета директоров группы «Сумма»

54. Игорь Макаров, президент Международной группы компаний «Арети»

55. Искандер Махмудов, президент Уральской горно-металлургической компании

56. Александр Мамут, управляющий акционер Rambler&Co

57. Андрей Мельниченко, председатель комитета по стратегии «Еврохима»

58. Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк»

59. Юрий Мильнер, основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.ru Group

60. Борис Минц, председатель совета директоров О1 Group

61. Андрей Молчанов, председатель Совета директоров ПАО «Группа ЛСР»

62. Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь»

63. Вадим Мошкович, председатель совета директоров ГК «Русагро»

64. Александр Несис, президент группы ИСТ

65. Год Нисанов, председатель совета директоров ОАО «Киевская площадь»

66. Александр Пономаренко, председатель совета директоров «ТПС Недвижимость» и «Шереметьево Холдинг»

67. Сергей Попов, партнер-учредитель Московской школы управления Сколково

68. Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос», гендиректор ГМК «Норильский никель»

69. Михаил Прохоров, владелец группы «Онэксим», основатель партии «Гражданская платформа»

70. Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров Трубной металлургической компании

71. Мегдет Рахимкулов, член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка Altalanos ErtekForgalmi Bank

72. Андрей Раппопорт, президент Московской школы управления «Сколково»

73. Виктор Рашников, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината

74. Аркадий Ротенберг, бизнесмен, миллиардер, гендиректор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева»

75. Борис Ротенберг, член совета директоров СМП Банка

76. Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако» (AS Monaco FC)

77. Айрат Шаймиев, гендиректор компании «Татавтодор»

78. Радик Шаймиев, член совета директоров ОАО «ТАИФ»

79. Кирилл Шамалов, член совета директоров «Сибура»

80. Юрий Шефлер, председатель совета директоров SPI Group

81. Альберт Шигабутдинов, гендиректор ОАО «ТАИФ»

82. Микаил Шишханов, президент ПАО «Бинбанк»

83. Леонид Симановский, бизнесмен, депутат Государственной думы

84. Андрей Скоч, бизнесмен, депутат Государственной думы

85. Александр Скоробогатько, совладелец Новороссийского морского торгового порта

86. Рустем Сультеев, председатель совета директоров ОАО «ТАИФ»

87. Александр Светаков, председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют»

88. Геннадий Тимченко, член совета директоров « Новатэка» и «Сибура»

89. Олег Тиньков, председатель совета директоров Тинькофф Банка

90. Роман Троценко, председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн»

91. Алишер Усманов, основатель и основной акционер USM Holdings

92. Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова», президент фонда «Сколково»

93. Аркадий Волож, гендиректор Yandex N.V.

94. Вадим Якунин, председатель совета директоров ПАО «Протек»

95. Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система»

96. Гавриил Юшваев, член совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн»