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Прощание с Оззи: в Бирмингеме хоронят звезду Black Sabbath

В Бирмингеме проходят похороны музыканта Оззи Осборна
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Семья и поклонники Оззи Осборна сегодня прощались с ним: в Бирмингеме прошли похороны звезды Black Sabbath. Тысячи людей выстроились вдоль Брод-стрит — одной из главных городских улиц, временно закрытой для автомобилей и общественного транспорта.

Около 16:00 мск по улице медленно проехал траурный кортеж с катафалком. За ним шел духовой оркестр, исполняющий хиты Black Sabbath — такие как Iron Man, Paranoid и другие. Люди эмоционально приветствовали музыкантов криками «Ozzy, Ozzy, Ozzy!» и бросали цветы.

Перед площадкой с портретом почившего музыканта, где поклонники оставили горы прощальных подарков, траурная процессия сделала остановку. Репортеры британских СМИ сообщали, что жена Оззи, Шерон Осборн, была заметно тронута, увидев такое количество цветов и плакатов.

Церемония прощания открыта для всех, но на сами похороны допущены только члены семьи, они пройдут в закрытом режиме.

Оззи Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала болезнь Паркинсона, которой он страдал много лет.

Чуть меньше чем за три недели до смерти музыкант в последний раз выступил на большом фестивале Back To The Beginning на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» в Бирмингеме. Ходить из-за состояния здоровья певец уже не мог и весь концерт провел в большом черном кресле. Ради последнего выступления Оззи группа Black Sabbath воссоединилась в оригинальном составе, а на фестиваль приехали мировые рок-звезды — Metallica, Slayer, Alice in Chains и другие.

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