На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото
Размер текста
А
А
А

Похороны во время Олимпиады: как в Москве прощались с Высоцким

45 лет назад в Москве похоронили Высоцкого
true
true
true

25 июля 1980 года скончался поэт, актер, музыкант Владимир Высоцкий. Его похоронили через три дня — 28 июля. Похороны стали одними из самых масштабных в истории СССР. Более того, они проходили во время XXII летних Олимпийских игр в Москве, когда в столицу и так приехали туристы и журналисты со всего мира.

Родственники решили хоронить Высоцкого на Ваганьковском кладбище, чтобы поклонники музыканта могли свободно приходить на его могилу. Прощание же проходило в Театре на Таганке, где служил Высоцкий. Власти не хотели привлекать к трагическому событию внимания. Несмотря на то, что официально о прощании не объявляли, проститься с артистом пришло более сотни тысяч человек. Гроб пронесли вдоль толпы, а затем отвезли его на кладбище, где также ждали тысячи поклонников.

Власти выделили для безопасности около тысячи человек из олимпийского оперотряда. Их форма больше напоминала гражданскую одежду. Они также раздавали воду, так как в тот день было 28 градусов жары. Согласно неофициальным данным, с Высоцким простились в тот день до 300 тысяч человек.

СМИ почти не сообщали о похоронах. Только в журнале «Сельская молодежь» анонимный журналист опубликовал свой репортаж.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами