Похороны во время Олимпиады: как в Москве прощались с Высоцким

25 июля 1980 года скончался поэт, актер, музыкант Владимир Высоцкий. Его похоронили через три дня — 28 июля. Похороны стали одними из самых масштабных в истории СССР. Более того, они проходили во время XXII летних Олимпийских игр в Москве, когда в столицу и так приехали туристы и журналисты со всего мира.

Родственники решили хоронить Высоцкого на Ваганьковском кладбище, чтобы поклонники музыканта могли свободно приходить на его могилу. Прощание же проходило в Театре на Таганке, где служил Высоцкий. Власти не хотели привлекать к трагическому событию внимания. Несмотря на то, что официально о прощании не объявляли, проститься с артистом пришло более сотни тысяч человек. Гроб пронесли вдоль толпы, а затем отвезли его на кладбище, где также ждали тысячи поклонников.

Власти выделили для безопасности около тысячи человек из олимпийского оперотряда. Их форма больше напоминала гражданскую одежду. Они также раздавали воду, так как в тот день было 28 градусов жары. Согласно неофициальным данным, с Высоцким простились в тот день до 300 тысяч человек.

СМИ почти не сообщали о похоронах. Только в журнале «Сельская молодежь» анонимный журналист опубликовал свой репортаж.