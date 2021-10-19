Россияне начали экономить на морепродуктах

В России снизился интерес покупателей к замороженным морепродуктам и морской рыбе. Такую тенденцию выявили в интернет-магазине «Утконос ОНЛАЙН».

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе платформы, в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го на 38% уменьшилось число заказов замороженных стейков морской рыбы, на 26% — замороженных гребешков и на 10% — замороженных креветок.

В онлайн-магазине связали это с желанием покупателей снизить расходы на еду после карантинных ограничений 2020-го.

«В прошлом году был разгар пандемии, люди сидели дома и на дачах и покупали много разных категорий товаров, сейчас люди бережнее и рациональнее стали относиться к затратам на столь дорогостоящие продукты», — полагают аналитики онлайн-магазина.

При этом россияне активнее покупают рыбные пресервы, а также закуски из рыбы и морепродуктов.

Отмечается, что снижения спроса на такие премиальные товары, как икра осетровых рыб и охлажденное филе морской рыбы, нет. Также в магазине не зафиксировали спад спроса на колбасную гастрономию.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как правильно готовить кальмаров.