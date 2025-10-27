«Главное, что ты помогаешь людям»

Фельдшеры, лаборанты и медсестры — средний медицинский персонал — они помогают врачам в их нелегкой работе. И сегодня туда все чаще идут молодые россияне. Что поменялось в профессии медсестры, почему фельдшеру скорой нужны стальные нервы и на какую зарплату может рассчитывать выпускник медицинского колледжа — разбиралась «Газета.ru» в рамках проекта «Где (за)работать?».

Забитое гудящими машинами шоссе. Монотонный шум резко перекрывает сирена скорой — диспетчер сообщила, что на следующем адресе подозрение на инсульт, они должны успеть. Успеть обогнать смерть.

Аккуратный стол в лаборатории, уставленный приборами. Молодой технолог смешивает растворы и изучает результаты. Он не работает с пациентами напрямую, но от его действий зависят их жизни.

Когда мы говорим о медицине, то зачастую представляем врачей в кабинетах и хирургов в операционной — однако, кроме них еще есть фельдшеры, лаборанты, медсестры и акушерки.

«Фраза «больница держится на медсестрах» — это не метафора, а факт. Их работа — фундамент медицинской помощи. Без фельдшера на скорой не будет помощи в отдаленных поселках, без медсестры в реанимации не будет постоянного контроля за каждым показателем. Даже самые современные технологии не заменят живого участия и профессионального взгляда, умения вовремя заметить изменения в состоянии пациента, поддержать словом и действием», — подчеркивает генеральный секретарь Российского общества специалистов медицинского образования (РОСМЕДОБР), профессор Пироговского университета Залим Балкизов.

Именно на устранение дефицита кадров в системе здравоохранения нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», ведь высокое качество жизни напрямую зависит от возможности своевременно получать необходимую медицинскую помощь.

Сегодня в России открыты больше 500 медицинских колледжей. Спрос на их выпускников остается стабильно высоким и даже растет, отмечают в РОСМЕДОБР.

Эту тенденцию подтверждают и в рекрутинговых агентствах. По данным аналитиков компании SuperJob, в августе 2025-го в Топ-3 наиболее востребованных позиций в медицинской сфере в категории «Средний и младший медицинский персонал» входили фельдшер скорой помощи, палатная медицинская сестра и операционная медицинская сестра.

При этом, как отмечают эксперты сервиса HeadHunter, за период январь-июль текущего года в сфере «Медицина, фармацевтика» из общего числа созданных вакансий на специализацию «Медицинская сестра, медицинский брат» приходилось 22%.

«Если ты не любишь работу, больные тебе не поверят»

22-летняя медсестра Алина Сотникова из Подмосковья описывает свой труд лаконично: «Главное, что ты помогаешь людям». Почти три года она работала с больными раком, устроившись после учебы в онкологическую больницу подмосковного поселка Истра. Для медсестры такие пациенты одни из самых сложных — и не только из-за самой болезни.

«Нужно внушить пациенту, что надо бороться. Бороться в первую очередь за себя, за свою жизнь. И что это страшно, но важно. Важно для него самого. И если медсестра не любит свою работу, если она не любит людей, какая бы она хорошая актриса ни была, ей не поверят», — объясняет девушка.

Сама Алина в детстве мечтала стать спортсменкой, но получила травму, закрывшую ей дорогу на стадионы. Тогда девушка выбрала медицину и поступила в один из региональных колледжей. Чтобы получить соответствующее среднее профессиональное образование, после 9-го класса нужно потратить 3 года и 10 месяцев или 2 года 10 месяцев после окончания 11-го класса.

По статистике, число тех, кто выбирает медицинские колледжи после девятого класса, растет от года к году, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор ГБПОУ «Саткинский медицинский колледж» Ольга Галлямова. Колледж участвует в проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

В колледжах студенты изучают как предметы, знакомые вчерашнему школьнику, вроде анатомии, физиологии и генетики, так и более углубленные: основы реаниматологии, медицина катастроф, фармакология. Кроме того, будущие медики обязательно проходят практику на базе медицинских и фармацевтических организаций. Это важнейшая часть знакомства с профессией, поэтому в учебных планах колледжей, участвующих в программе «Профессионалитет», практике отводится до 80% времени. Ведь чем стремительнее развиваются технологии, тем больше должен уметь и средний медперсонал.

«Сегодня медсестра уже не просто «сестра милосердия» с подносом лекарств, а специалист, который умеет обращаться с высокотехнологичным оборудованием, участвует в сложных процедурах. Лаборанты теперь работают с анализаторами, которые выполняют сотни тестов за считанные минуты. Фельдшер может не только оказать первую помощь, но и провести дистанционную консультацию с врачом, передать данные о пациенте через телемедицинские системы. Технологии изменили повседневную работу: появились инфузионные помпы с программируемыми режимами, электронные карты, автоматические системы мониторинга жизненных функций. Все это требует новых навыков — и дает специалистам больше возможностей для профессионального роста», — объясняет генеральный секретарь РОСМЕДОБР Балкизов.

Учебные заведения отвечают на вызов времени — меняют образовательные программы, учебные дисциплины, покупают новое оборудование для студентов. Тот же Саткинский медицинский колледж, благодаря федеральной поддержке, смог приобрести роботизированных манекенов, интерактивные и VR-тренажеры.

«Если раньше были только производственная и преддипломная практика, то сейчас перед производственной проходит сначала учебная практика, на которой студенты отрабатывают навыки на манекенах, тренажерах и только потом идут к пациентам. Уже на практике студенты знакомятся с коллективом больниц, работают в разных отделениях, что позволяет им выбрать в дальнейшем место трудоустройства: кто-то идет работать фельдшером скорой медицинской помощи, другие в поликлинику, третьи в отделения», — добавляет директор колледжа Галлямова.

Кроме багажа научных познаний и умения обращаться с той или иной техникой молодые медики должны учиться быстро взаимодействовать с коллегами, быть одной командой, где все доверяют друг другу. В медицине это особенно важно, поскольку порой счет здесь идет на минуты. Как, например, при работе в бригаде скорой помощи (которая непредставима без сотрудников со средним профессиональным образованием, тех же фельдшеров и медсестер с медбратьями).

«В идеале водитель и бригада должны работать четко и понимать друг друга с полувзгляда. Но такое получается только с тем, с кем давно работаешь, с кем у тебя есть определенная «химия». Тогда все срабатывается само собой», — рассказывает 32-летний Андрей Солинов, девять лет работающий фельдшером в московской скорой.

В медицину он пошел под впечатлениями из детства. Тяжело заболел в восемь лет и несколько месяцев провел в больнице, где врачи и медсестры показались мальчику «какими-то супергероями в своих халатах и хирургичках», окруженные всякими интересными приборами. Спустя много лет Андрей окончил столичный медицинский колледж и сам стал спасать людей.

«Первую свою смену в скорой я не помню, но помню, как меня начали ставить ответственным по бригаде. Нервяк, мандраж, непонимание, что вообще от тебя хотят эти больные. Но коллектив и администрация подстанции скорой помощи поддерживали советами, обучали. Старые коллеги даже помогали писать карты под диктовку. Видать, сами помнили, как начинали в профессии», — описывает начало пути молодой фельдшер.

В наше время специалисты могут улучшать свои навыки «без отрыва от производства». Этому способствуют не только опытные старшие коллеги по своей инициативе, но и специальные программы обучения, которых не было раньше.

«Появились программы непрерывного профессионального развития, где можно учиться, не уходя с работы. Есть симуляционные центры, где отрабатываются сложные навыки, не рискуя безопасностью пациентов», — приводят примеры в РОСМЕДОБР.

Работники скорой в числе тех, кого руководство периодически отправляет в симуляционные центры и на дополнительные курсы, подтверждает Андрей. Кроме того, станции вводят собственные программы наставничества, когда опытные сотрудники берут шефство над новичками.

«Когда молодой специалист приходит на работу, он закрепляется за конкретным сотрудником, и они работают вместе, старший коллега так обучает азам профессии. Я сам уже второй год беру наставничество над новичками», — указывает фельдшер.

«Железный желудок и стальные нервы»

Специалистам в этой области нужны не только практические знания, но и особенные личные качества. Однако это не значит, что «врачами рождаются» — все приходит с опытом. В зависимости от направления работы, будущим медикам после колледжа могут понадобиться разные навыки. Так, по словам фельдшера Андрея, в скорой помощи это «железный желудок и стальные нервы», а также «быстрые мозги, чтобы решать головоломки, которые встречаются на вызовах». Никуда и без чувства юмора, это помогает как пациентам, так и врачам.

Медсестра Алина, в свою очередь, в числе главных качеств для работы в больнице называет ответственность и доброжелательность, с которыми персонал должен подходить к любому пациенту.

«У меня была пациентка, которая заходила в отделение и говорила и мне, и другим сестрам: «Захожу к вам как будто домой, прямо хочется улыбаться». Я считаю, что так и должно быть в каждой больнице», — отмечает Алина.

Тем, кто больше любит рассуждать и вычислять, подойдет лаборатория. Для работы здесь важны аналитические навыки, чтобы быть уверенным в правильности своих действий, объясняет 36-летний медицинский технолог Равиль Жафаров. Он в профессии уже 13 лет, хотя когда-то, еще в школе собирался стать юристом или тренером по баскетболу. В последний момент молодой человек передумал и пошел в медицину по примеру одноклассницы, увидев, как она готовится к медицинскому институту.

В обязанности медицинского технолога входит правильное приготовление растворов (соблюдение дозировки, температурного, временного режима). Также лаборанты помогают провести тесты, которые определяют, болен человек или нет или привит ли он от определенного заболевания.

«Главные качества — это внимательность и ответственность, без них врач может получить недостоверные результаты, что скажется на лечении», — считает Равиль.

По его словам, сейчас на работе скучать не приходится, всегда попадаются какие-то интересные случаи. К тому же, опыт в лаборатории помогает и в обычной жизни, учит правильно анализировать ситуацию, принимать взвешенные решения.

«Главная награда — их улыбка»

Именно кадры — «самый дорогой ресурс» в медицине, подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Государство со своей стороны стремится поддержать медработников и обеспечить им достойные условия труда. Помимо нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сейчас действуют программы помощи специалистам, работающим на селе — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медиков обеспечивают жильем, рабочим автотранспортом, предоставляют финансовую помощь.

Ценность среднего медицинского персонала для страны растет и потому, что ему постепенно доверяют все больше обязанностей. Так, некоторые функции врача теперь может выполнять фельдшер, акушерка или медицинская сестра, отмечает директор Саткинского медицинского колледжа.

Сейчас молодые медики со средним профессиональным образованием востребованы не только в государственных, но и в частных клиниках. К примеру, в сети клиник «Атлас» количество такого персонала составляет 23%, рассказывает «Газете.Ru» гендиректор компании Ксения Лемберг. В основном, это медсестры общей практики, а также специалисты в области хирургии и эстетической косметологии.

«Часто подбор среднего медицинского персонала занимает больше времени, чем подбор врачебного... Мы очень заинтересованы в квалифицированных кадрах, поэтому для стажеров у нас есть позиции помощников клинических ассистентов. Это полезно для студентов: они изнутри понимают, как устроена работа современных клиник, какие вообще тренды в медицине есть. Специалисты со средним медицинским образованием в наших клиниках могут устроиться и на смежные позиции, например, стать менеджером-куратором чекапов и долгосрочных программ», — рассказывает Лемберг.

По ее словам, высокой спрос повлиял и на зарплаты. Сейчас заработная плата среднего медперсонала растет даже быстрее, чем у врачей.

«Это отрадно: традиционно работа среднего персонала была недооплачена», — признается гендиректор.

По словам медсестры Алины, в истринской больнице она получала максимальную зарплату (после вычета налога) в размере 79 тысяч рублей. Сейчас девушка перешла в частную клинику, где ее доход, в зависимости от смены, колеблется от 130 до 150 тысяч. Примерно столько же у опытного фельдшера скорой — с учетом его стажа и всех доплат, проработавший в Москве Андрей получает около 150 тысяч рублей.

Устроиться на такую работу, по его словам, не проблема — в скорой всегда нужны новые люди, и в бригады с готовностью берут выпускников колледжей.

«Условия работы за девять лет, что я в скорой, улучшились. Администрация старается оптимизировать работу, оборудование меняется на новое, карты стали оформлять на планшетах. По поводу обучения появился образовательный портал, где можно посмотреть все стандарты оказания помощи», — описывает Андрей.

На станции, где он работает, появилось много молодых сотрудников, так что выпускник колледжа не почувствует себя в одиночестве в окружении более возрастных коллег.

В лабораториях также есть спрос на молодых специалистов. Как и в любой области, здесь ценится не только опыт и знания, но и готовность учиться на ходу.

«По заработной плате я отвечу так, возможностей много, и можно ее регулировать по-разному: чем больше знаний, тем больше и возможностей. Учитывая рынок, на сегодняшний день опытный специалист может рассчитывать на зарплату свыше 100 тысяч», — подчеркивает технолог Равиль.

По оценке гендиректора Лемберг, новые тренды в медицине на руку молодежи. Так, сейчас идет технологизация отрасли — совершенствуются оборудование и специальные материалы. Время требует от специалистов «постоянного апгрейда знаний», а молодые работники как раз «схватывают все на лету». Кроме того, средний медицинский персонал будет все больше востребован на фоне перехода к «медицине долголетия» — когда медики «выходят» за пределы стен клиники, помогая пациентам и с питанием, и с режимом дня, спортом и другими сферами жизни.

«Именно в контексте медицины долголетия у специалистов со средним образованием есть огромный потенциал, ведь медицинские сестры тут могут стать кураторами пациентов. Например, востребованы такие технологии превентивной медицины, как проведение биоимпедансометрии, установка устройств непрерывного мониторинга глюкозы, применение различных технологии в области восстановительного лечения и косметологии. Все это может выполняться медицинской сестрой», — поясняет Лемберг.

Как бы ни развивалась медицина дальше, и как бы ни изменились больницы будущего, сегодня ясно одно — мы не сможем обойтись без «младших» помощников врачей, которых не заменит никакой искусственный интеллект. Роль таких специалистов будет только расти, и мы по-прежнему будем считать героями этих скромных людей, каждый день помогающих нам жить здоровой и полной жизнью: фельдшеров, медсестер, лаборантов.

«Самое приятное в работе для меня самой, это видеть результаты моих трудов. Что мне помогало справляться даже с тяжелыми периодами, когда я уставала? Их искренняя улыбка, их искренняя отдача, их желание идти и лечиться», — вспоминает Алина.

Похожие истории могут рассказать и другие медики. Каждого из них поддерживает благодарность простых людей, которым они помогают по долгу профессии и зову сердца.

«Самое приятное — когда знаешь, что поработал хорошо, качественно помог человеку. Пациенты в своей благодарности непредсказуемы, могут и стихи начать читать, а одна девочка мне свой рисунок подарила. Птичку на веточке березы, это было очень мило», — подытоживает фельдшер Андрей.