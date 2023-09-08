«Сестра с детьми приехала к нам в Москву и живет за мой счет». История о нежеланных гостях

Жительница Москвы анонимно рассказала «Газете.Ru», что уже месяц мечтает выпроводить из своего жилья сестру с двумя племянниками, которые приехали погостить на несколько дней. По словам женщины, родственники злоупотребляют гостеприимством и находятся на ее полном обеспечении.

Звонок матери

«Алло, Ксюш, принимай гостей! К тебе через неделю Юлька с мелкими приедет. Надо их встретить на вокзале, а то заблудятся», – вот так в начале августа поставила меня перед фактом мама.

«Отличная новость! А у меня спросить не забыли? И почему сестра сама мне не звонит?» – возмутилась я.

«Ты, как всегда, такая резкая. Юля попросила меня с тобой поговорить, сама постеснялась. Ты бы сначала спросила, что случилось…» – пристыдила меня мама.

Так я узнала, что моя старшая сестра разошлась со своим мужчиной (отцом детей) после десяти лет совместной жизни и собралась менять работу (уже уволилась). В связи с переменами в жизни хочет немного развеяться.

Я вошла в положение и согласилась, тем более что билеты из Череповца до Москвы они уже купили.

Наша уютная квартира

Мы с мужем давно живем в ипотечной двушке. Так как надо работать и выплачивать ипотеку, уже через два месяца после родов я вернулась к удаленной работе бухгалтером.

Заниматься маленьким ребенком (сейчас моей дочери три года) и работать – это очень тяжело. Но мои родственники считают, что я вся в шоколаде, ведь мы не снимаем, а живем в своей квартире, и неважно, что за нее еще платить полжизни.

У нас совсем небольшая спальня и более просторная гостиная, где разместилась сестра с племянниками шести и четырех лет. Пришлось покупать им одеяло и подушки, так как запасных у нас не было. А нашу дочь мы переселили к себе в спальню.

Мой муж отнесся с пониманием. К Егору в гости иногда приезжает его сестра, но остается не больше, чем на две ночи.

Трехразовое питание и развлечения

К приезду сестры я подготовилась основательно: забила холодильник дорогими нарезками, свежими овощами и фруктами. Даже раскошелилась на большой кусок лосося, чтобы сделать бутерброды, которые так любит Юля. Купила творог, чтобы утром для детей сделать сырники, сварила для них какао, а взрослым – кофе.

«А вы отлично питаетесь. Всем бы так», – резюмировала сестра.

Дальше каждый занялся своими делами: я села за работу, сестра и дети отсыпались, смотрели телевизор, играли. Далее все заботы об обеде и ужине я, разумеется, взяла на себя.

На следующий день был выходной, и мы все вместе пошли в кино. Билеты, напитки и попкорн для всех оплатил мой муж.

Прошло три дня, и расходы на питание я существенно урезала, так как они сильно били по карману. Однажды утром племянники покривили носы над обычной овсянкой – йогурты закончились. За это время Юля ни разу не купила даже пачку печенья.

На четвертый день я решила поинтересоваться планами сестры.

«Ксюш, еще недели не прошло, как я приехала», – обиделась Юля.

Я не стала развивать эту тему: надеялась, что скоро сентябрь, детям надо в детский сад, так что сестре придется заранее возвращаться в родной город, чтобы подготовиться.

Недовольство мужа

Через две недели ничего не поменялось.

Юля постоянно ходила с детьми на прогулки и встречалась с бывшими однокурсниками (она училась в Москве). А завтракали и ужинали они у нас. Абсолютно все продукты покупали мы с мужем. Спасибо, что хоть на проезд и траты в городе денег не просила.

Егор откровенно мне сказал, что эта ситуация ему не нравится. Раньше по вечерам он мог в одних трусах смотреть в гостиной телевизор, а теперь даже с ноутбуком вынужден сидеть в спальне. Его также волновал вопрос денег на продукты, ведь мы платим ипотеку и у нас нет возможности так долго кормить родственников. Если раньше на выходные мы заказывали роллы, то сейчас перестали, потому что гости сметали их в мгновенье ока.

Разговор о деньгах

«Юля, а ты билеты домой уже купила?» – спросила я сестру.

«Знаешь, тут такое дело… Мы с Иркой, моей однокурсницей, сидели в кафе…» – с придыханием начала Юля.

«Ты ходишь в кафе? То есть на кафе у тебя есть деньги?» – громко перебила я сестру.

У нас состоялся очень сложный разговор, из которого я узнала, что Юля не собирается домой, в ее планах – устроиться в Москве, а Ирка обещала попробовать ее пристроить.

«А где ты будешь жить?» – не вытерпела я.

«Когда устроюсь и поднакоплю денег, буду снимать квартиру», – спокойно ответила сестра.

Я подняла вопрос расходов на продукты, в итоге между нами произошла серьезная ссора. По мнению Юли, я готова удавиться за кусок хлеба.

Поиск московского жениха

«Ксюша, ты же в столице хорошо устроилась. Пусть и Юля попробует, разреши ей еще пожить у тебя. Да, ты уже говорила, что вам тяжело с ипотекой. Ну, тогда буду присылать тебе немного денег на продукты, раз они тебя там сильно объедают», – пристыдила меня мать и перечислила мне на карту две тысячи рублей.

Мне стало очень неприятно и почему-то стыдно.

Сестра с детьми живет у нас уже больше месяца. На работу она так и не устроилась, зато почти каждый вечер встречается то с подругами, то с мужчинами с сайтов знакомств.

Говорит нам с Егором, что хочет найти москвича с жильем, выйти за него замуж и утереть нос своему бывшему. Мы, конечно, крутим пальцем у виска, но очень надеемся, что у нее это получится в самое ближайшее время, и она съедет от нас.