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В Минпросвещения рассказали о вариантах оценки поведения школьников

Кравцов: в Минпросвещения рассматривают три варианта оценки поведения школьников
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве рассматривают три варианта оценки поведения школьников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, ведомство обсуждало предложения по оценке с педагогами, а также опиралось на существующий опыт.

«Три варианта для апробации мы предлагаем. Первое — оценивать поведение школьников «зачет» или «незачет». Хорошее или плохое поведение. Второй вариант, который предлагают специалисты, это оценивать по пятибалльной шкале — отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно и совсем неудовлетворительно. А третий вариант — это трехбалльная оценка, неудовлетворительное, удовлетворительное поведение и образцовое поведение», — сказал Кравцов на IV заседании Всероссийского родительского комитета.

Министр напомнил, что 1 сентября 2025 года стартует пилотный проект по оценке поведения учеников. В нем примут участие школы из шести регионов: Новгородской, Ярославской и Тульской областей, а также из Луганской народной республики, Чеченской республики и республики Мордовия.

В начале мая заместитель директора по учебной части в частной московской общеобразовательной школе Наталия Савинкина высказывала мнение, что эксперимент с выставлением оценок за поведение в школах ряда российских регионов является «неоднозначным». К плюсам она отнесла то, что нововведение поможет сформировать у учеников ответственность и дисциплину, а также создать позитивную атмосферу в классе. Однако это может привести к субъективности и несправедливости, потому что поведение не всегда отражает истинные способности школьника. Кроме того, оценки могут вызвать стресс и тревогу у детей.

Ранее психолог рассказала, как мотивировать школьников заниматься в конце учебного года.

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