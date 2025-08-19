Школьные каникулы — 2025/2026: учебный календарь по четвертям и по триместрам

Как будут учиться и отдыхать российские школьники в 2025/2026 учебном году

Еще до начала учебного года в школах утверждается не только расписание занятий, но и график каникул. Это позволяет родителям спланировать совместный отдых с детьми, поездки, отпуск на ближайшие месяцы. Министерство просвещения РФ выпустило рекомендации, касающиеся каникул и учебной нагрузки в общеобразовательных организациях. Когда у школьников осенние, зимние, весенние и летние каникулы в 2025/2026 учебном году — в материале «Газеты.Ru».

Сколько длится 2025/2026 учебный год

Новый учебный год начнется 1 сентября, это понедельник, и заканчивается 26 мая 2026 года, которое приходится на вторник. У школьников 9-х и 11-х классов год завершится позже — это зависит от расписания экзаменов Государственной итоговой аттестации.

Продолжительность учебного года составит 34 недели для школьников 2-11 классов и 33 недели для первоклассников, поскольку им положена дополнительная неделя каникул.

Школьники не учатся в нерабочие праздничные дни, перечисленные в статье 112 ТК РФ, в частности 4 ноября 2025 года (это вторник) и 23 февраля, которое в 2026 году приходится на понедельник, 1 мая — в пятницу. На учащихся, как правило, распространяются и переносы выходных дней в соответствии с производственными календарями 2025 и 2026 года.

Таким образом, неучебными днями в 2025/2026 учебном году будут:



3-4 ноября,



23 февраля,



9 марта,



1 мая,



11 мая.

Каникулы при учебе по четвертям

Многие школы по-прежнему придерживаются традиционного расписания — по четвертям. При такой организации процесса продолжительность учебы составит:

I четверть: 8 недель — с 1 сентября по 24 октября;



8 недель — с 1 сентября по 24 октября; II четверть: 8 недель — с 5 ноября по 30 декабря;



8 недель — с 5 ноября по 30 декабря; III четверть: 11 недель (кроме первоклассников, у них 10) — с 12 января по 27 марта;



11 недель (кроме первоклассников, у них 10) — с 12 января по 27 марта; IV четверть: 7 недель — с 6 апреля по 26 мая.

Даты могут варьироваться, так как школы вправе самостоятельно корректировать график каникул. Но ориентиром тут служат рекомендации министерства просвещения РФ. В частности, школам в новом учебном году рекомендуется установить каникулы в следующие дни:

осенние — с 25 октября по 2 ноября (сюда также добавятся и два нерабочих праздничных дня 3 и 4 ноября);



— с 25 октября по 2 ноября (сюда также добавятся и два нерабочих праздничных дня 3 и 4 ноября); зимние — с 31 декабря по 11 января;



— с 31 декабря по 11 января; весенние — с 28 марта по 5 апреля;



— с 28 марта по 5 апреля; летние — с 27 мая по 31 августа.

Для первоклассников дополнительные каникулы рекомендуется установить с 16 по 22 февраля. К этим каникулам добавится праздничный день 23 февраля.

Каникулы при учебе по триместрам

Триместровая система предполагает разбивку учебного года на три учебных периода, каждый из которых длится 10-12 недель и включает по два учебных модуля. В среднем после пяти недель обучения следует неделя каникул. Ряд школ выбирает именно такой график, потому что в этом случае рабочие периоды более равномерно чередуются с отдыхом. Обучение по триместрам делает расписание более гибким — каждая школа может варьировать время каникул исходя из своих реалий.

Например, в Москве обучение по триместрам может выглядеть так:

Первый триместр

Модуль 1: с 1 сентября по 3 октября;



с 1 сентября по 3 октября; Каникулы: с 4 по 12 октября;



с 4 по 12 октября; Модуль 2: с 13 октября по 14 ноября;



с 13 октября по 14 ноября; Каникулы: с 15 по 23 ноября.

Второй триместр

Модуль 3: с 24 ноября по 30 декабря;



с 24 ноября по 30 декабря; Каникулы: с 31 декабря по 11 января;



с 31 декабря по 11 января; Модуль 4: с 12 января по 20 февраля;



с 12 января по 20 февраля; Каникулы: с 21 февраля по 01 марта.

Третий триместр

Модуль 5: с 2 марта по 27 марта;



с 2 марта по 27 марта; Каникулы: с 28 марта по 04 апреля;



с 28 марта по 04 апреля; Модуль 6: с 5 апреля по 27 мая.

Такие даты каникул при модульном обучении рекомендует школам Департамент образования и науки города Москвы.

close Елена Афонина/ТАСС

От чего зависит время каникул

В 2022 году в закон «Об образовании в РФ» был внесен ряд поправок. согласно которым для каждого уровня образования (начальное, основное общее, среднее общее) были разработаны федеральные образовательные программы (ФОП). Они представляют собой единые базовые требования к содержанию образования и воспитанию школьников. Один из компонентов ФОП — федеральный календарный учебный график: в нем определены продолжительность учебного года и каникул.

Школы могут самостоятельно выбрать модель организации обучения: по четвертям, триместрам или индивидуальному графику. Также они вправе корректировать график каникул в соответствии с реалиями. Например, в зимнее время в школе может быть объявлен карантин по ОРВИ. Расписание каникул может быть изменено в интересах школьников — чтобы они успели освоить учебную программу или, наоборот, в случае перегрузки — отдохнуть лишний день. Однако, устанавливая график каникул, школа должна исходить из требований законодательства и гигиенических нормативов. Так, продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Также Минпросвещения РФ определило допустимую учебную нагрузку для школьников с 1-го по 9-й класс.

В целом, в новом учебном году больше внимания уделяется профилактике переутомления школьников. Так, согласно приказу Минпросвещения от 09.10.2024 №704, который вступает в силу с 1 сентября, наиболее рациональным графиком обучения считается равномерное чередование периодов учебы и отдыха — после 5-6 учебных недель следуют 7-дневные каникулы.