«Брат мужа предлагает мне сбежать и признается в любви». История семейного предательства

Героиня анонимно рассказала «Газете.Ru», почему не хочет рассказывать родне, что брат мужа имеет на нее виды, и чего ждет от него на самом деле.

Я несчастлива в браке и думаю, что это заметно всем, в том числе и младшему брату моего мужа, Илье. Иначе он бы не стал вести себя так, как сейчас. Не может же он столько лет безответно любить меня!

Надоедливый братишка

Мы с Володей бывшие одноклассники. Когда начали встречаться, нам было по 16, а его младшему брату Илье – десять. Он казался невероятно вредным ребенком: вечно ныл, пытался привлечь к себе внимание и докладывал родителям, что «Ленка с Вовкой закрылись в комнате и, наверное, целуются».

Сейчас-то я понимаю, что он по-детски ревновал меня к Володе: любимый старший брат стал проводить все время с какой-то девчонкой, а про него забыл. Кто бы мог подумать, что через двадцать лет Илья станет ревновать уже меня к брату!

После школы мы с Володей уехали учиться, Илью я видела редко и совершенно упустила момент, когда из ребенка он превратился в высокого и красивого молодого человека, вежливого, галантного и обходительного.

Улучшенная копия

Родители Володи шутили, что первые дети – пробные, а вторых воспитывают так, как надо. В случае с мужем и его братом так и получилось. Володе сейчас 36, Илье – 30.

Старший брат ведет себя как, не побоюсь этого слова, разочарованный неудачник: много лет сидит на одной должности с одной и той же зарплатой и обвиняет во всем начальство, чиновников, коллег-выскочек – только не самого себя. Ничем не интересуется, кроме дачи, футбола и пива с друзьями.

Младший работает на хорошей работе, занимается спортом, много читает, путешествует по миру. У него уютная и стильная квартира, он прекрасно выглядит, интересный собеседник.

Если Володя в чем-то и состоялся, так только в семейных отношениях – у нас двое мальчишек, которые отлично ладят с отцом.

Илья же не женат и даже, насколько я помню, ни с кем не встречался дольше года. Когда я подшучивала, что не дождусь племянников, он всегда отвечал, что если встретит такую, как я, то готов хоть на пятерых.

Всю жизнь люблю только тебя

Месяц назад оказалось, что слова Ильи – чистая правда. Мы с Володей отмечали годовщину свадьбы с родными на даче, вечером все разъехались, а Илья остался. Муж уснул, а мне не спалось – ворочалась и думала, почему я не чувствую себя счастливой? Первая любовь, двое детей, родители мужа меня обожают – а на душе тоска.

Спустилась вниз попить воды и увидела на кухне такого же мрачного Илью. Слово за слово, и я зачем-то разоткровенничалась. А он вдруг признался в любви.

Сказал, что еще подростком понял, что я – женщина его мечты, и с тех самых пор это чувство не померкло, что брат не ценит меня и не может дать то, что нужно, а он готов ради меня на все, мы можем пожениться и уехать, можем просто встречаться.

Я, не дослушав, убежала наверх. Была уверена, что расскажу все мужу, но не смогла. С одной стороны, боюсь рассорить его с братом, с другой – переживаю за Илью. Но есть и третий момент, в котором даже себе стыдно признаться: когда Илья признавался в любви и держал за руку, я ощутила – нет, не ответную реакцию, но приятное волнение и радость от того, что кто-то считает меня прекрасной и желанной. Конечно, я никогда не стану встречаться с Ильей, но почему-то слишком часто думаю о нем, и это меня пугает.