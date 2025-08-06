В Минпросвещения опровергли введение единой формы для школьников

Министерство просвещения РФ не намерено вводить единую школьную форму. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Из заявления следует, что у образовательных учреждений есть право самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом мнения самих детей и их родителей. Это право закреплено ст. 38 федерального закона «Об образовании в РФ».

«В соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года №1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу 3 сентября [текущего года]», — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что в стандарте прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующие требованиям ГОСТа. В том числе речь идет о характеристиках ткани и соответствии размерным признакам типовых фигур детей.

6 августа в России появился единый ГОСТ для школьной формы. Комментируя ситуацию, директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут выразил уверенность, что это поможет стереть границы между детьми из семей с разным достатком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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