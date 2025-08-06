На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минпросвещения опровергли введение единой формы для школьников

Минпросвещения РФ заявило, что не намерено вводить единую школьную форму
true
true
true
close
Freepik.com

Министерство просвещения РФ не намерено вводить единую школьную форму. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Из заявления следует, что у образовательных учреждений есть право самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом мнения самих детей и их родителей. Это право закреплено ст. 38 федерального закона «Об образовании в РФ».

«В соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года №1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу 3 сентября [текущего года]», — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что в стандарте прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующие требованиям ГОСТа. В том числе речь идет о характеристиках ткани и соответствии размерным признакам типовых фигур детей.

6 августа в России появился единый ГОСТ для школьной формы. Комментируя ситуацию, директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут выразил уверенность, что это поможет стереть границы между детьми из семей с разным достатком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как собрать стильный базовый гардероб в школу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами