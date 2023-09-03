«Муж хочет завещать квартиру дочери от первого брака». Россиянка – о семейном конфликте

Муж собирается написать завещание, которое может лишить жену права на квартиру – с такой проблемой столкнулась жительница Московской области. Женщина на анонимных условиях поделилась с «Газетой.Ru» подробностями семейного конфликта. По ее словам, вся недвижимость может достаться дочери мужа от первого брака.

Наша семья

С Александром мы живем вместе почти 20 лет, работаем и одинаково финансово участвуем в ведении быта.

Из общих «детей» – два кота. Дело в том, что мы встретились, когда обоим уже было сильно за 30. Конечно, по возрасту мы могли еще родить ребенка, но решили, что детей нам достаточно: у мужа дочь и сын от двух предыдущих браков, у меня – две дочери от первого мужа. Всех четверых нужно было растить. Мы не бедствовали, но мой декрет лишил бы нас моей зарплаты, а значит – приличной части семейного бюджета.

Сейчас дети взрослые, все живут отдельно, но приезжают в гости. У нас есть одна внучка – родила моя старшая дочь Соня. Александр относится к малышке очень хорошо, а она совсем недавно начала произносить первые фразы и уже называет его «дедой».

Ремонты за мой счет

Мы жили и живем в трешке, которая принадлежит моему мужу. Свою квартиру я годами сдавала, вырученные деньги шли исключительно в семью, а именно на ремонты: мы меняли планировку, клали дорогой паркет, ставили лучшие окна, покупали огромную кухню, обновляли всю сантехнику…

По факту – все, что копилось от сдачи моей квартиры, уходило в квартиру мужа. Свою зарплату я также тратила на семью и быт, поэтому никаких накоплений не имела. А с недавних пор я уже не сдаю квартиру, так как туда вселились обе мои дочери и внучка. Там нет даже минимального ремонта (полы скрипят, духовка не работает и далее по списку), но зато они живут отдельно.

Когда зашел разговор о том, что у каждого из нас есть по квартире, которые мы завещаем своим детям, я вдруг осознала: у меня «потрепанная» квартирантами однушка, у мужа – трешка и вся с иголочки (за мой счет).

Нервный разговор с сыном

У Александра два взрослых ребенка – Таня от первой жены и Максим – от второй. С сыном у них почему-то вечные терки, парень даже в гости к нам никогда не приходит, хотя я всегда приглашаю их вместе с сестрой. А каждый второй телефонный разговор сына и отца заканчивается ссорой.

Однажды муж по телефону обсуждал с Максимом возможность получения второго образования (мой пасынок никак не может устроиться на нормальную работу) и громко прокричал:

«Я всю свою квартиру целиком завещаю Тане. А ты останешься без ничего!»

«А как же я?», – подумала я про себя, но решила под горячую руку не лезть.

Были мысли, что муж просто пытался запугать сына, чтобы тот взялся за ум.

«Наша» квартира для Тани

Через пару дней я подняла вопрос завещания.

«Да, квартиру полностью завещаю дочери», – услышала в ответ.

«А если ты уйдешь первым, мне куда податься?», – спросила я в лоб.

Муж начал злобно отшучиваться, что так и будет, так как мы с детьми его доведем.

Но мне было не до шуток.

«Саша, в моей однушке, которая годами «кормила» нас с тобой, нет даже простенького ремонта. Я думала, что мы с тобой совместно решим этот вопрос», – завелась я.

«А при чем здесь завещание на мою квартиру?», – огрызнулся муж.

Я напомнила Александру, что в его квартиру я вложилась по полной. Сколько стоит перепланировка? А качественную технику нам в магазине бесплатно выдавали? А кто платил за импортную сантехнику? Паркет, плитка, вся мебель… Это огромные деньги!

«Ты что, хочешь из-за ремонта прибрать к рукам мое жилье?», – возмутился муж.

Мое предложение

Конечно, я переживаю за Максима, ведь он может остаться без копейки от отца. Но все же не буду лукавить: мое финансовое положение меня заботит больше.

Я предложила мужу продать его трешку и вернуть мне деньги за ремонт (думаю, почти на однушку хватит). А с остальной суммой он волен делать все, что хочет. Например, можно купить жилье поскромнее, которое он потом завещает на свое усмотрение.

Однако такой расклад Александру категорически не понравился, ведь мы в официальном браке, а это значит, что все приобретенное становится совместно нажитым имуществом. А эта квартира – только его, но я по глупости вкладывалась в нее годами.

Рыбалка вместо ремонта в моей квартире

Я подняла вопрос о ремонте в своей однушке, но услышала в ответ: «Я бы дал на ремонт, но видишь, пока денег нет».

Конечно, откуда же им взяться? Сейчас муж тратит очень много на свое хобби: купил для рыбалки дорогую лодку с мотором, не отказывает себе в покупке сотой удочки и так далее.

Не знаю, ходил ли он оформлять завещание (а может, даже уже делал дарственную?), но эта мысль не дает мне покоя. Мы не молодеем, заработать и отложить сумму на жилье у меня уже не получится.

Совсем недавно я задумалась над тем, чтобы поговорить с Таней. Она карьеристка, неплохо зарабатывает и знает, как много я вложила в квартиру ее отца. Но захочет ли она компенсировать мои расходы – в этом я сомневаюсь.