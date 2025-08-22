На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российских школах начнут изучать новый предмет

Минпросвещения РФ: в школах появится предмет «Духовно-нравственная культура»
Ученики российских школ будут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура». Об этом сообщили на сайте министерства просвещения РФ.

«Новый учебный предмет, направленный на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, вводится во исполнение поручения президента Российской Федерации с 2026/27 учебного года», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что изучать новый предмет будут ученики 5-7-х классов. Так, в 5-м классе для «Духовно-нравственной культуры» отведено 17 часов, в 6-м и 7-м классах — по 34 часа. При этом для оптимизации нагрузки сократится время изучения иностранных языков — до двух часов в неделю.

В июне министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство с начала нового учебного года вводит единые стандарты преподавания всех школьных предметов. По его словам, для каждого класса будет четко определено, какие темы изучаются, сколько времени на них отводится и какие программы используют учителя.

Ранее в России признали невозможной отмену домашних заданий.

