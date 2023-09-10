«Жених требует, чтобы после нашей свадьбы мой сын жил отдельно». История непростого выбора

Менеджер из Калуги анонимно рассказала «Газете.Ru», почему решила отправить сына в школу-интернат по настоянию жениха и почему близкие ее осуждают.

За последние несколько месяцев я раз сто слышала, какая я плохая мать, готовая, как сказала моя сестра, «променять ребенка на штаны в доме». Оправдываться и объяснять что-то мне уже надоело. Да, решение нельзя назвать идеальным, но остальные еще хуже.

Вы не мой папа!

С отцом моего сына Саши я развелась через год после родов. С отцом – громко сказано, жизнью сына Олег не интересуется, денег не высылает, а Сашку после развода за все 13 лет видел хорошо, если пару раз. Напоминает о нем разве что фамилия и совершенно невыносимый характер.

Несмотря на все мои старания, Сашка растет законченным эгоистом, знает только слова «я» и «отстань». Причем так он ведет себя со всеми: с обожающей бабушкой, со мной, с учителями в школе.

Конечно, я долгое время обвиняла во всем себя: слишком много работала и не уделяла ему внимания, не удержала мужа и теперь мой мальчик растет в неполной семье.

Из-за чувства вины у меня не складывалась и личная жизнь: если Сашке не нравился кто-то из моих ухажеров, я заканчивала отношения. А не нравились ему, конечно, все, хотя молодые люди старались, как могли.

Пока они дарили подарки и водили нас в парк, сын еще терпел, но стоило попросить что-то и сделать замечание, он начинал хамить: ты не мой папа, нечего командовать. Но сейчас я решила, что больше так не могу.

Или сын, или я

Когда мы познакомились с Мишей, я поняла – это любовь на всю жизнь. Нас тянуло друг к другу, кроме того, Миша оказался чудесным человеком, добрым, умным, понимающим. И как он старался найти общий язык с Сашкой! Нет, не заискивал, не подкупал подарками, но с радостью проводил время, всегда помогал, а перед тем, как начать жить вместе, даже ходил к психологу, чтобы тот помог наладить отношения.

Сначала Сашка, мне казалось, проникся – ему было приятно, что дядя Миша уделяет ему столько внимания, водит на концерты, помогает разобраться с химией и физикой. Но когда речь зашла о свадьбе, его как подменили: он начал открыто грубить ему, говорить гадости мне и грозиться, что сбежит из дома. Когда мы с Мишей вдвоем собрались поехать в Питер, сын спрятал мой паспорт. Последней каплей стало нецензурное слово, которое Саша нацарапал на капоте новой машины моего жениха.

После этого Миша заявил, что семейной жизни у нас при таком раскладе не выйдет. Сашка не ребенок, он прекрасно понимает, что делает, и явно не изменится. Поэтому или он уезжает в дорогую школу с пансионом (все расходы на Мише), или Миша со мной расстается.

Сначала я пришла в ужас: как это, предать сына. А потом случайно увидела открытой переписку сына на ноутбуке, где он сообщал другу, что нашел способ рассорить мать «с этим козлом» и что я у него, Сашки, «на коротком поводке».

После этого внутри что-то сломалось. Если я расстанусь с Мишей, что у меня останется? Одиночество и неблагодарный сын? И, в конце концов, многие дети учатся в таких школах. Может быть, Сашке она пойдет на пользу и он станет нормальным человеком?

Конечно, моя мама, сестра и подруги в ужасе и отговаривают меня. Но они не были на моем месте! Легко говорить, что выбрала бы ребенка, когда такого выбора у тебя нет.