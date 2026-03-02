Банки теряют голос. Почему борьба со спамом может ударить по безопасности вкладчиков?

Осенью 2025 года вступили в силу поправки к закону «О связи», направленные на борьбу с телефонным спамом. Однако под действие новых норм попали банки — и теперь их автоматические звонки клиентам классифицируются как «массовые вызовы» и регулярно блокируются операторами. В результате клиенты теряют связь с банком в критические моменты, будь то угроза хищения средств или вопрос по задолженности. Почему банки заявляют о предкризисной ситуации? Как новые ограничения могут повлиять на защиту средств граждан? И действительно ли борьба со спамом может обернуться ростом финансовых потерь? О новых правилах, юридических коллизиях и рисках для клиентов — в материале «Газеты.Ru».

Массовые вызовы

Поправки к закону «О связи» и положения закона №41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий» запретили массовые обзвоны без согласия абонента. Исключения сделали для госорганов и структур, определенных правительством. Банки в этот перечень не вошли.

В результате любые автоматические звонки кредитных организаций — даже если речь идет о блокировке подозрительной операции — формально подпадают под категорию «массовых вызовов».

Сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и Артем Шейкин уже направили председателю комитета Госдумы по информполитике Сергею Боярскому проект поправок, предлагающий вывести информационные сообщения кредитных организаций из категории массовых вызовов. Ранее с аналогичными инициативами выступала Ассоциация банков России, а Национальный совет финансового рынка (НСФР) в письме премьер-министру Михаилу Мишустину охарактеризовал ситуацию как предкризисную.

Предупреждение или реклама

Ключевой вопрос — считать ли звонок банка рекламой. Эксперты настаивают: необходимо разделять коммерческие и социально значимые вызовы. Банк не является рекламодателем, когда предупреждает клиента о попытке несанкционированного списания средств или напоминает о сроке обязательного платежа, убеждены представители финансового сообщества.

Это похоже на ситуацию, когда пожарные мчатся к вашему дому, но шлагбаум на въезде в поселок не открывается, потому что у расчета нет индивидуального пропуска. Банк фиксирует попытку взлома вашего личного кабинета и экстренно звонит вам. Однако ваш номер из-за новых правил связи защищен от любых массовых обзвонов. Оператор связи блокирует звонок, оберегая ваш покой в то время, когда ваши сбережения утекают к мошенникам.

С юридической точки зрения банк выполнил обязанность — попытался связаться. С практической — клиент остался без предупреждения.

Между тем федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» обязывает банки незамедлительно информировать клиентов о признаках мошенничества. Аналогичные обязательства по взаимодействию с заемщиками содержит закон №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Возникает правовая коллизия: одни нормы требуют оперативного контакта, другие — ограничивают его.

Блокировка трети звонков

Проблема усугубляется отсутствием четкого определения «массовых звонков». «Сейчас операторы связи трактуют запрет массовых звонков по-разному и блокируют в среднем около 30% всех звонков банков клиентам, в том числе важные звонки с подтверждением операций в рамках борьбы с мошенничеством», — заявили в Т-Банке.

Дополнительная сложность — маркировка вызовов. По данным банков, около 40% звонков не отображаются у клиентов как банковские, несмотря на оплаченные услуги маркировки. Человек просто не видит, что ему звонит банк, и не берет трубку.

«В случае с противодействием мошенникам СМС не работает: предотвратить опасную операцию в моменте может только общение с оператором банка», — отметил представитель Т-Банка.

Банки подчеркивают: СМС и push-уведомления часто остаются без внимания, а запрет на использование популярных мессенджеров дополнительно сужает каналы связи.

Долги и просрочки

Отдельный блок проблем связан с урегулированием задолженности. Согласно закону №230-ФЗ порядок взаимодействия кредиторов и должников уже детально прописан и не требует отдельного согласия на звонок.

«В нем указаны нормы, которые регулируют деятельность по возврату долга и защищают права должников. И в законе нет ни слова о том, что организации-кредитору необходимо получить некое разрешение на входящий звонок», — пояснила старший юрист «Михайлов и Ко» Татьяна Курушина.

По ее словам, оперативный звонок в течение 1–3 дней позволяет заемщику избежать длительной просрочки и ухудшения кредитной истории. Новые ограничения могут лишить человека такой возможности.

Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский подчеркнул, что существующие нормы уже регулируют порядок общения. «Новые ограничения создают операционные сложности в двух критичных сценариях: а) урегулирование просроченной задолженности — где 230-ФЗ уже регулирует коммуникации; б) противодействие мошенничеству — когда банку необходимо оперативно связаться с клиентом для подтверждения или блокировки подозрительной операции», — отметил Сергей Хотимский.

Парадокс ситуации в том, что коллекторские агентства формально могут звонить должникам, а банки — нет.

Цена маркировки

Дополнительную тревогу вызывает финансовая сторона вопроса. Национальный совет финансового рынка предложил установить государственное регулирование тарифов на маркировку звонков и разрешить направлять коды подтверждения операций не только по СМС и через национальный мессенджер Mах, но и через другие каналы.

В обращении к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову указывается: при объявленных операторами ценах от 24 до 50 копеек за вызов затраты крупнейших банков могут достигать до 1 млрд рублей в год для каждой организации и около 20 млрд рублей суммарно по рынку.

Глава НСФР Андрей Емелин заявил, что маркировка — обязанность операторов связи по закону. «Маркировка звонков — обязанность операторов по закону, но нигде не написано, что им кто-то за это должен платить», — заявил Андрей Емелин. По его словам, сейчас большинство крупных банков не платят за маркировку, а операторы не маркируют их звонки.

Директор юридического департамента Ассоциации банков России Александр Абрамов считает, что расходы на исполнение нормативной обязанности не должны перекладываться на инициаторов вызовов.

Минцифры ранее рассматривало предложение о введении гостарифов, но сочло инициативу преждевременной.

Возможные последствия

Участники рынка предупреждают: сохранение текущей модели приведет к росту успешных мошеннических операций минимум на 30%, поскольку предупреждения не будут доходить до адресатов. Это означает увеличение прямых потерь граждан, ухудшение кредитных историй и снижение доверия к банковской системе.

Представьте, если бы вам запретили звонить ребенку, когда вы видите, что он в опасности, — потому что ваш звонок формально признан «массовым». Именно так сегодня описывают ситуацию эксперты рынка.

Банки настаивают: необходимо четко определить в законе круг социально значимых звонков, которые не относятся к массовым вызовам, и синхронизировать новые нормы с требованиями 115-ФЗ и 230-ФЗ.

Пока Минцифры пообещало подготовить перечень организаций, которым разрешат звонить без отдельного согласия. Банковское сообщество рассчитывает оказаться в числе первых. Иначе борьба со спамом может обернуться ситуацией, когда у финансовой системы остается все меньше инструментов для защиты собственных клиентов.