Директор Uma2rman рассказала о 18 концертах группы в декабре на фоне новостей о невостребованности

Директор Uma2rman подтвердила, что гонорар группы по Москве вырос до 4 млн
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Директор группы Uma2rman Женя Лазаревская опровергла новости о невостребованности коллектива в декабре. При этом в беседе с «Газетой.Ru» она подтвердила, что музыканты запрашивают гонорар 4 млн рублей.

По словам представителя Uma2rman, в СМИ опубликовали неточную информацию о недостатке у них корпоративов в этом году. Лазаревская отметила, что главной ошибкой журналистов является неправильно указанный райдер, в котором отсутствует мясо.

«Любим Mash, но в этот раз они допустили столько неточностей. На данный момент 18 концертов в декабре. Ну и самое для меня важное: братья Кристовские не веганы, организаторы мероприятий, которые работают с группой, об этом знают. И лучше, чтобы мясо было, поесть мы любим», — заявила директор коллектива.

Женя Лазаревская подтвердила, что иногда с заказчиками приходится торговаться. Однако она подчеркнула, что это не связано с большим гонораром и потерей востребованности группы.

«У нас действительно гонорар в Москве 4 млн рублей. Иногда просят поторговаться кто-то из постоянных заказчиков или агентств, с которыми мы работаем. Ничего страшного в этом нет. Мне кажется, это нормально. Песня «С любимыми не расставайтесь» очень красивая. Мы ее вообще 100 лет не пели. Надо, наверное, как-то внести в плейлист», — поделилась представительница группы.

Mash опубликовал информацию о повышении гонорара Uma2rman с 3 до 4 млн рублей. По данным Telegram-канала, это стало причиной невостребованности группы в новогодние праздники. Также отмечалось, что в райдере у музыкантов только овощи, так как они веганы.

Ранее солист Uma2rman вышел в свет с женой.

