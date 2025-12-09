Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии Time

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский актер Леонардо ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time. Об этом редакция журнала сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.

«Все, чего он когда-либо хотел, — стать актером. Леонардо ди Каприо — артист года по версии Time», — написали представители издания.

В редакции выбор объяснили тем, что 51-летний Ди Каприо даже спустя более чем 30 лет карьеры, за время которой он ставил на непредсказуемые проекты, остался популярен у зрителей — и сейчас, возможно, больше, чем когда бы то ни было.

Леонардо Ди Каприо — обладатель премий «Оскар», BAFTA, «Золотой Глобус» и Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший».

В октябре «Газета.Ru» собрала лучшие фильмы с участием голливудского артиста.

В ноябре актер Дуэйн Джонсон, который сыграл в фильмах «Мумия возвращается», «Царь скорпионов», «Джуманджи: Зов джунглей», нескольких частях «Форсажа» и «Черном Адаме», возглавил рейтинг главных зарубежных актеров десятилетия, составленный в честь Международного мужского дня.

Ранее «Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года.

