На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жасмин рассказала, за что ее стыдит Татьяна Навка

Певица Жасмин призналась, что Татьяна Навыка торопит ее встать на коньки
true
true
true
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Жасмин рассказала, что в предстоящем году больше всего хочет научиться кататься на коньках. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что планирует не только победить свой страх перед льдом, но и освоить несколько сложных элементов из фигурного катания.

Звезда отметила, что каждый год приходит на церемонию открытия ГУМ-катка в столице, однако сама пока не катается.

«Моя подруга Татьяна Навка все время меня стыдит, говорит, мол, когда я уже поеду, — добавила певица. — Я очень стараюсь, надеюсь, что в новом году смогу себя преодолеть и поехать, а потом разучить несколько сложных элементов».

По ее словам, она надеется не только научиться кататься на коньках, но и в будущем выступить с мастер-классом перед теми, кому также тяжело дается этот вид спорта.

До этого Жасмин рассказала, что ради сохранения красивой фигуры ей приходится строго следить за своим рационом. По ее словам, она трижды в неделю занимается спортом, а также старается не есть сладости, фастфуд и тяжелую пищу.

Ранее певица Жасмин впервые опубликовала фото с внуком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами