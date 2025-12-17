Жасмин рассказала, за что ее стыдит Татьяна Навка

Певица Жасмин рассказала, что в предстоящем году больше всего хочет научиться кататься на коньках. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что планирует не только победить свой страх перед льдом, но и освоить несколько сложных элементов из фигурного катания.

Звезда отметила, что каждый год приходит на церемонию открытия ГУМ-катка в столице, однако сама пока не катается.

«Моя подруга Татьяна Навка все время меня стыдит, говорит, мол, когда я уже поеду, — добавила певица. — Я очень стараюсь, надеюсь, что в новом году смогу себя преодолеть и поехать, а потом разучить несколько сложных элементов».

По ее словам, она надеется не только научиться кататься на коньках, но и в будущем выступить с мастер-классом перед теми, кому также тяжело дается этот вид спорта.

До этого Жасмин рассказала, что ради сохранения красивой фигуры ей приходится строго следить за своим рационом. По ее словам, она трижды в неделю занимается спортом, а также старается не есть сладости, фастфуд и тяжелую пищу.

Ранее певица Жасмин впервые опубликовала фото с внуком.