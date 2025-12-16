Познер прокомментировал слухи о возможном возвращении Урганта в эфир

Познер: в статье NYT не указаны фамилии людей, просивших о возвращении Урганта

В статье The New York Times не приведено конкретных высказываний на тему о возможном возвращении Ивана Урганта на российское телевидение. Об этом заявил журналист Владимир Познер в интервью изданию «Абзац».

Познер заявил, что внимательно прочитал материал американской газеты, в котором, по его словам, просто излагается история Урганта. Он обратил внимание, что в статье не приведены конкретные фамилии так называемых «видных россиян», которые якобы просили президента России вернуть ведущего в эфир, и выразил непонимание, почему NYT решила написать на эту тему сейчас.

«Просто рассказывается его история: что с ним случилось, где он работает, где он не работает… Никаких фамилий не было», — сказал Познер.

Как писала газета The New York Times, «видные россияне» обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир. По данным издания, Владимир Путин отреагировал на это негативно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему об этом ничего не известно.

Шоу «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестали выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи. Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ, показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.

