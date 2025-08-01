Ганнибал Лектер вернулся в белье от Кардашьян на лице

Актер Хопкинс вернулся к образу маньяка Лектера с бельем от Кардашьян

Британский актер Энтони Хопкинс вернулся к образу маньяка Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят». Новым видео он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хопкинс обнаружил, что белье-бандаж для лица от звезды реалити-шоу и предпринимательницы Ким Кардашьян напоминает маску, в которой людоед Лектер появлялся на экране.

close Orion Pictures Corporation

87-летний актер обратился лично к Ким, не выходя из образа, и подтвердил, что маска действительно способна омолодить на 10 лет.

Фильм «Молчание ягнят» вышел в 1991 году. По сюжету, агент ФБР Кларисса Старлинг (Джоди Фостер) ищет маньяка и приходит в тюрьму на консультацию к Лектеру. Экранное время Хопкинса составило лишь 16 минут, что не помешало ему завоевать «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

В числе других известных актерских работ Хопкинса — ленты «Лев зимой», «Магия», «Человек-слон», «Дракула Брэма Стокера», «Остаток дня», «Страна теней», «Легенды осени», «Никсон», «Амистад», «Маска Зорро», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Тор», «Тор 2: Царство тьмы», «Ной», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Тор: Рагнарек», «Самый быстрый «Индиан» и «Отец».

Весной 2025 года Хопкинс анонсировал выход своих первых мемуаров.

Ранее Niletto отказался фотографироваться с фанатами.