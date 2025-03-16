Звезда «Молчания ягнят» впервые написал автобиографию

Британский актер и режиссер Энтони Хопкинс впервые написал свои мемуары. Видео, в котором он анонсирует их выход, опубликовано в его Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оскароносный 87-летний актер назвал свою автобиографию «Мы справились, парень» («We Did OK, Kid»). По данным СМИ, она честно расскажет в том числе о худших моментах его личной жизни, семейных неудачах и желании избегать привязанностей, чтобы сберечь себя от травм.

«Мне нравится, и я думаю, вам тоже понравится. Прочтите», — говорит Хопкинс в ролике.

Как уточняется, издательство Summit Books запланировало выход мемуаров на 4 ноября.

Хопкинс наиболее известен по кинематографическому образу каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». В числе других известных актерских работ Хопкинса — ленты «Лев зимой», «Магия», «Человек-слон», «Дракула Брэма Стокера», «Остаток дня», «Страна теней», «Легенды осени», «Никсон», «Амистад», «Маска Зорро», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Тор», «Тор 2: Царство тьмы», «Ной», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Тор: Рагнарек», «Самый быстрый «Индиан» и «Отец».

С 2000 года Хопкинс живет в США, получил гражданство этой страны. В 2003 году актер стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы, а c 2008 года он является членом Британской академии кино и телевизионных искусств. В 2021 году он получил второй «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Отец», став самым возрастным (в 83 года) номинантом в этой категории за всю историю премии.

Ранее Энтони Хопкинс станцевал на кухне.