Кларе Новиковой экстренно потребовалась помощь врачей

Mash: у актрисы Клары Новиковой появились проблемы с сердцем
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Актрисе и юмористке Кларе Новиковой потребовалась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у артистки появились проблемы с сердцем. Ей стало плохо. У артистки поднялось артериальное давление. Как отмечает Mash, в данный момент медики оказывают помощь на месте.

В 2013 году Кларе Новиковой диагностировали рак молочной железы. Она перенесла операцию и долгое лечение. Позже болезнь отступила.

В июне 2019 года появились слухи, что Новикова снова борется с раком. Артистка возмутилась сообщениям и опровергла их. По словам юмористки, ей ужасно обидно, что все это читают ее поклонники, а многие верят в болезни, приписываемые знаменитости. Тогда она попросила не устраивать ей прощание раньше времени.

В конце февраля 2025 года прошел концерт Клары Новиковой в Москве, на котором юмористка рассказала о своих украинских друзьях. Она призналась, что до сих пор общается со своими товарищами, несмотря на СВО.

Новикова подчеркнула, что не собирается покидать Россию, поскольку живет в стране уже много лет.

Ранее дочь госпитализированной Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии матери.

