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Клара Новикова рассказала об украинских друзьях

Юмористка Новикова рассказала, что продолжила общаться с украинскими друзьями

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«Россия 1»

Юмористка, уроженка Украины Клара Новикова на сольном концерте в Москве рассказала о своих украинских друзьях. Ее цитирует mk.ru.

По словам Новиковой, из-за боевых действий она уже давно не была на Украине, но продолжила общаться с местными друзьями.

«Я с ними дружу до сегодняшнего дня. Хотя это порой непросто», — призналась она.

Кроме того, добавила Новикова, она не уедет из России, где живет уже много лет.

«Почему я должна оправдываться? Я не хочу этого делать», — сказала она.

В заключение концерта 77-летняя Новикова прочла «монолог от тети Сони», которая мечтает, чтобы все оружие мира было похоронено.

Накаунене актер Стас Садальский заявил, что артистка Чулпан Хаматова начала чахнуть за границей после переезда из России.

Садальский считает, что это связано с невозможностью выступать в России. Он заявил, что русский артист может играть только на русской сцене.

Ранее Успенская высказалась о песне, которую у нее увела Пугачева.

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