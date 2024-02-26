Клара Новикова рассказала об украинских друзьях

Юмористка, уроженка Украины Клара Новикова на сольном концерте в Москве рассказала о своих украинских друзьях. Ее цитирует mk.ru.

По словам Новиковой, из-за боевых действий она уже давно не была на Украине, но продолжила общаться с местными друзьями.

«Я с ними дружу до сегодняшнего дня. Хотя это порой непросто», — призналась она.

Кроме того, добавила Новикова, она не уедет из России, где живет уже много лет.

«Почему я должна оправдываться? Я не хочу этого делать», — сказала она.

В заключение концерта 77-летняя Новикова прочла «монолог от тети Сони», которая мечтает, чтобы все оружие мира было похоронено.

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