Звезда «Кадетства» рассказала, почему не заводит романы

Актриса Елена Захарова заявила, что у нее нет отношений из-за работы

Звезда сериала «Кадетство», актриса Елена Захарова призналась в беседе с «Леди Mail», что не может наладить личную жизнь из-за работы.

По словам Захаровой, у нее не остается времени на личную жизнь из-за плотного рабочего графика. Артистка думает пересмотреть свое отношение к этому. Актриса выразила опасение, что из-за своей карьеры может остаться одной.

«Уверена, когда в моей жизни появится кто-то достойный, для него я смогу найти время и задумаюсь о перестановке приоритетов. А пока было бы неплохо начать смотреть по сторонам — может, я кого-то не замечаю?» — поделилась артистка.

Захарова воспитывает восьмилетнюю дочь Майю. Свое свободное время она посвящает девочке. Артистка рассказала, что летом 2025 года Майя впервые вышла на сцену. Она выступила в спектакле «Мэри Поппинс» в Московской консерватории. Актриса уточнила, что не подталкивала дочь к работе в театре.

«Такое важное решение человек должен принимать сам, даже если ему всего семь лет», — пояснила артистка.

Ранее звезда «Кадетства» пожаловалась на маленькую зарплату.