Звезда «Кадетства» пожаловалась на маленькую зарплату

Актриса Елена Захарова пожаловалась в интервью WomanHit на маленькую зарплату театральных артистов в России.

«В театре сейчас, допустим, официальная зарплата 30 тысяч рублей. Это если ты еще сыграешь пару-тройку спектаклей в месяц», — заявила она.

Захарова выразила мнение, что отечественные артисты должны получать как в Голливуде. Она отметила, что и в России есть состоятельные артисты, которые много зарабатывают, но их немного.

Звезда сериала «Кадетство» также развеяла миф, что актеры часто ходят по светским тусовкам. Она призналась, что давно не выходила в свет из-за работы.

«Все платья красивые висят на вешалках. Я даже соскучилась по светской жизни», — поделилась она.

В начале февраля продюсер Сергей Дворцов рассказал, что гонорар актера Александра Петрова составляет около 4–5 млн рублей за один съемочный день. Помимо кино, актер также зарабатывает на рекламе, получая за рекламную кампанию около 50 млн рублей.

Ранее стал известен гонорар певицы Вики Цыгановой.