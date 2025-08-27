На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скончался солист Мариинского театра Сергей Алексашкин

Умер народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин
Юрий Белинский/ТАСС

Народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в Мариинском театре.

В театре отметили, что Алексашкин был не только выдающимся басом, но и драматическим актером, чье творчество оставило значимый след в музыкальной культуре. За 36 лет службы в Мариинском театре он исполнил более сорока партий, каждая из которых отличалась глубиной и уникальной трактовкой.

О дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Алексашкин был одним из ведущих басов страны и пользовался международным признанием. В 1982 году он окончил Саратовскую консерваторию, после чего работал в театре оперы и балета родного города. В 1983–1984 годах проходил стажировку в миланском театре «Ла Скала». С 1989 года стал солистом Театра оперы и балета имени Кирова, который позднее получил название Мариинский театр, и оставался в его труппе десятилетиями.

Алексашкин преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, где занимал должность доцента кафедры сольного пения. Среди его учеников — известный баритон Лев Эльгардт.

Артист активно гастролировал по всему миру, выступал в Европе, США, Японии, Австралии и Южной Корее. Он сотрудничал с выдающимися дирижерами современности — Валерием Гергиевым, Георгом Шолти, Клаудио Аббадо, Юрием Темиркановым, Мстиславом Ростроповичем и многими другими.

Как приглашенный солист певец выходил на сцены крупнейших мировых театров — нью-йоркской Метрополитен-оперы, миланской Ла Скала и лондонского Ковент-Гардена. Его репертуар включал как ведущие оперные партии, так и басовые партии в вокально-симфонических произведениях, включая «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза, «Реквием» Джузеппе Верди и симфонии Дмитрия Шостаковича.

