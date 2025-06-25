Орлова назвала необычный способ цензурировать женские соски

Певица и телеведущая Ольга Орлова в Telegram-канале подняла тему цензуры.

Орлова напомнила, что женскую голую грудь считается неприличным показывать на публике и в соцсетях, нежели мужскую.

«Если женские соски требуют цензуры, а мужские — нет, то можно ли цензурить женские соски мужскими? Норм или стрем?» — спросила артистка.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года.

В 2025-м Орлова впервые за 7 лет выпустила новую песню «О неприличном». Релиз состоялся 2 марта — в Прощеное воскресенье. Это последний день накануне Великого поста в православии. Орлова призналась, что ждет обратной связи от поклонников. Артистка пошутила, что люди ее «простят», если им не понравится композиция.

Позже Орлова призналась, что не ожидала такой поддержки от поклонников. Она поблагодарила фанатов. До новой песни Орлова выпускала последний раз треки в 2018 году — «Танцевать» и «Сумасшедшая».

Ранее Ольга Орлова показала сумку стоимостью около миллиона рублей.