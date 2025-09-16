На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Монеточке закрыли въезд в некоторые страны из-за критики России

Mash: певице Монеточке запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию из-за России
true
true
true
close
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию из-за антироссийских высказываний. Об этом сообщает Mash.

Гырдымова, отмечает Telegram-канал, не может въехать во все страны, где действует безвизовый режим для россиян — Белоруссия, Черногория, Молдавия, Грузия и другие.

География мирового тура Монеточки сократилась до стран, которые входят в Шенгенскую зону: 25 стран Евросоюза (кроме Ирландии и Кипра), четыре страны — Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, не входящие в ЕС, а также де-факто — Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Певица Елизавета Гырдымова переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым в Литву после начала российской военной операции на Украине.

В сентябре 2024 года в отношении Монеточки было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Певица объявлена в розыск, в России ей грозит до двух лет колонии.

Недавно Гырдымова назвала обременяющими мысли о возвращении в Россию. По словам артистки, мечта вернуться в РФ хранится в ее сознании рядом с самыми дорогими воспоминаниями, однако она понимает нереалистичность такого сценария.

