Уехавшая из РФ Татьяна Лазарева о своем состоянии: «Усталость от всего»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приняла участие в новом развлекательном проекте, который создается уехавшими русскими для уехавших русскоязычных, и высказалась о важности подобных проектов.

По словам Лазаревой, за рубежом находится много непубличных представителей кино, телевидения и других сфер, которые после отъезда из РФ не знают, как применить свои профессиональные навыки за границей без знания языка.

«Мысль про какой-то единый канал для всех уехавших из России появилась сразу же после начала этой глобальной иммиграции. <…> Дотрагиваться до Родины сейчас многим уехавшим больно, но можно же влюбиться», — подчеркнула она.

Также Лазарева призналась, что много работала этим летом и чувствует себя сильно уставшей. Она пожаловалась на отсутствие сил и каких-либо желаний, а также повышенной сонливости.

«Усталость от всего, не только от работы и дел. Даже от того, что запрещаешь себе отдыхать и радоваться, расслабиться — ведь на этот запрет уходит столько дополнительных сил», — высказалась телеведущая.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

