Звезда «Отчаянных домохозяек» призвала остановить войну в секторе Газа

Актриса Марсия Кросс, известная по роли Бри Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки», призвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вмешаться в конфликт в секторе Газа.

Кросс заявила о необходимости остановить войну на этой территории. Она опубликовала трагические фото после атак военных. Артистка призвала общественность «очнуться».

«Я в ярости. Мы не должны жить в мире, где один народ может творить такое с другим, а весь мир знает, что это неправильно, но не может остановить. Разве смысл «никогда снова» не был в том, чтобы этого больше не происходило? И все эти взаимные оскорбления никак не остановят того, что происходит, и не избавят вас от того момента, когда вы посмотрите на себя и скажете: «Как я мог не заметить, что творилось?» — заявила актриса.

29 августа представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что израильская армия начала подготовку к наступлению в городе Газа и увеличила интенсивность боев на его окраинах.

22 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС.

Ранее Мадонна призвала папу Римского приехать в Газу.