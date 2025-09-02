На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Виктор Пелевин расскажет об ИИ и общении с демонами в новой книге

Новый роман писателя Пелевина получил название «A Sinistra»
Яндекс Книги

Издательство «Эксмо» совместно с Яндекс Книгами и сервисом Литрес показали обложку и аннотацию новой книги писателя Виктора Пелевина.

Новый роман получил название «A Sinistra». В пятой книге вселенной Transhumanism inc. автор расскажет об общении с демонами, возможностях ИИ и путешествиях во времени.

«Бутик «Левый Путь» — подразделение корпорации «TRANSHUMANISM INC.», где служит баночный детектив Маркус Зоргенфрей. Бутик предлагает черномагические трипы для самых обеспеченных клиентов. Услуга не афишируется из-за возможных репутационных издержек — какой политик или банкир захочет признать, что в симуляции общается с демонами?» — говорится в аннотации.

Детективу предстоит стать итальянским чернокнижником XVI века, обрести волшебные силы с помощью магического гримуара и вступить в борьбу с могущественными венецианскими магами, ставя на кон свои жизнь и душу.

«Можно ли погубить душу в симуляции, сохранив ее в реальности, и что является реальностью для души? Какой будет религия будущего и сможет ли AI создать ее? <...> Где искать Бога и надо ли это делать?» — такие вопросы ставит аннотация.

Продажи книги «A Sinistra» начнутся 18 сентября в 20:25 в книжных магазинах и на маркетплейсах. Роман будет доступен в аудио и в электронной версии в подписке Яндекс Плюса — в Яндекс Книгах, а также в формате поштучной покупки книги на Литрес.

Новую книгу Виктора Пелевина анонсировали 19 августа.

В 2024 году вышел предыдущий роман Пелевина под названием «Круть».

