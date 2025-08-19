Российский писатель Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги. Об этом «Газете.Ru» сообщило издательство «Эксмо».

«Поражающие нас истории и песни, от которых выступают слезы, приходят не от людей. Даже их продавцы не знают, откуда они берутся. Но если они трогают твое сердце и тебе хочется увидеть впереди свет, это значит, что он уже горит у тебя внутри», — таким текстом сопроводило издательство сообщение о новом романе.

Название и подробности сюжета не разглашаются. Известно, что рукопись книги уже сдана.

Издание появится в продаже во всех книжных магазинах страны и на маркетплейсах до конца 2025 года. Также произведение будет доступно в аудио и в электронной версии в Яндекс Книгах и на Литрес.

Предзаказ на бумажную версию новой книги Пелевина откроется в ближайшее время.

Виктор Пелевин выпускает по новому роману каждый год. Как правило, его книги полны отсылок к текущей реальности и комментариев по поводу происходящего в мире.

В июне режиссер Василий Бархатов заявил, что в будущем сериале по «Трансгуманизму Inc.» Виктора Пелевина будет шесть серий, каждая из которых станет экранизацией отдельной новеллы из романа.

В 2024 году вышел предыдущий роман Пелевина под названием «Круть».