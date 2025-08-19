На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги

Новая книга писателя Пелевина выйдет осенью 2025 года
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российский писатель Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги. Об этом «Газете.Ru» сообщило издательство «Эксмо».

«Поражающие нас истории и песни, от которых выступают слезы, приходят не от людей. Даже их продавцы не знают, откуда они берутся. Но если они трогают твое сердце и тебе хочется увидеть впереди свет, это значит, что он уже горит у тебя внутри», — таким текстом сопроводило издательство сообщение о новом романе.

Название и подробности сюжета не разглашаются. Известно, что рукопись книги уже сдана.

Издание появится в продаже во всех книжных магазинах страны и на маркетплейсах до конца 2025 года. Также произведение будет доступно в аудио и в электронной версии в Яндекс Книгах и на Литрес.

Предзаказ на бумажную версию новой книги Пелевина откроется в ближайшее время.

Виктор Пелевин выпускает по новому роману каждый год. Как правило, его книги полны отсылок к текущей реальности и комментариев по поводу происходящего в мире.

В июне режиссер Василий Бархатов заявил, что в будущем сериале по «Трансгуманизму Inc.» Виктора Пелевина будет шесть серий, каждая из которых станет экранизацией отдельной новеллы из романа.

В 2024 году вышел предыдущий роман Пелевина под названием «Круть».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами