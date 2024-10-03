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Вышел новый роман Пелевина

В России вышел роман Виктора Пелевина «Круть»

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Эксмо

В России вышел роман Виктора Пелевина «Круть». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Яндекс Книги».

Произведение «Круть» развивает вселенную «Transhumanism Inc.», куда уже входят «KGBT+» и «Путешествие в Элевсин». Как уточнили в пресс-службе, знакомство с миром можно начать с этой книги.

По сюжету имплант-коррекция «Открытого Мозга» превратила женщин в доминантный гендер, а на вершине уголовной иерархии оказались «фем-блатняк» — «безжалостные куры-заточницы».

Главный герой Маркус Зоргенфрей будет пытаться спасти планету, разбираться в магии высших духов и природе древнего зла.

Аудиоверсию книги озвучил актер Максим Суханов. Заслуженная артистка России Дарья Мороз прочитала эксклюзивный отрывок для сервиса «Яндекс Книги», а Ксения Собчак — для «Литрес».

Виктор Пелевин — один из самых известных российских писателей-постмодернистов, удостоенный множества литературных премий. Каждый год он выпускает новый роман, наполненный отсылками к текущей реальности и злободневными комментариями.

Ранее названы самые популярные авторы у москвичей.

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