Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин

В возрасте 94 лет умер актер из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин

close
Ленфильм

В возрасте 94 лет скончался заслуженный артист России и актер кино Анатолий Гридин. Об этом сообщается на сайте Мариинского театра.

Актера не стало 19 октября, за день до его 95-летия.

Анатолий Гридин родился 20 октября 1929 года. Артист учился в хореографической студии при Новосибирском театре, танцевал в Новосибирском театре оперы и балета. С 1953 по 1982 год состоял в труппе Мариинского театра. На сцене дебютировал в партии Гренгуара в «Эсмеральде».

В театральном репертуаре артиста были «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и другие. В кино Гридин наиболее известен по роли в «Женитьбе Бальзаминова» (1989).

В 1982 году Анатолий Гридин снялся в легендарном телебалете «Анюта» по мотивам рассказа А. П. Чехова «Анна на шее», исполнив роль Его сиятельства.

«Он запомнился зрителям как харизматичный артист, который сочетал академизм классического танца с невероятной актерской выразительностью», — отметили в театре.

Ранее умер народный артист России Ринат Тазетдинов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами