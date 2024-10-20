Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин

В возрасте 94 лет скончался заслуженный артист России и актер кино Анатолий Гридин. Об этом сообщается на сайте Мариинского театра.

Актера не стало 19 октября, за день до его 95-летия.

Анатолий Гридин родился 20 октября 1929 года. Артист учился в хореографической студии при Новосибирском театре, танцевал в Новосибирском театре оперы и балета. С 1953 по 1982 год состоял в труппе Мариинского театра. На сцене дебютировал в партии Гренгуара в «Эсмеральде».

В театральном репертуаре артиста были «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и другие. В кино Гридин наиболее известен по роли в «Женитьбе Бальзаминова» (1989).

В 1982 году Анатолий Гридин снялся в легендарном телебалете «Анюта» по мотивам рассказа А. П. Чехова «Анна на шее», исполнив роль Его сиятельства.

«Он запомнился зрителям как харизматичный артист, который сочетал академизм классического танца с невероятной актерской выразительностью», — отметили в театре.

Ранее умер народный артист России Ринат Тазетдинов.