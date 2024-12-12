«Изуродовали футбол»: экс-игрок сборной СССР об иностранцах в РПЛ

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что иностранные игроки, которые приезжают в Российскую премьер-лигу (РПЛ), испортили футбол. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«За эти большие деньги в нашем чемпионате эти иностранцы, которые к нам приехали, просто взяли и изуродовали нам футбол. Они борются за свое место, чтобы играть, получать колоссальные деньги и встраиваться в состав команды, вот и все, — сказал Пономарев.

Иностранные игроки продолжают приезжать в Россию, несмотря на то, что российские клубы отстранены от международных турниров.

В статусе лидера первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее бывший футболист назвал преимущество «Спартака» перед остальными клубами РПЛ.