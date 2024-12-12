Россиянка приревновала бывшего мужа и сожгла квартиру соперницы

Жительница Зеи решила отомстить подруге, которая «увела» у нее мужа, и сожгла ее квартиру. Об этом сообщает УМВД Амурской области.

39-летняя россиянка узнала, что ее бывший муж состоит в близких отношениях с ее приятельницей. Охваченная чувством ревности, женщина решила наказать соперницу. Она приехала на такси к дому подруги, облила бензином приоткрытые окна квартиры на первом этаже, подожгла их и скрылась.

В результате пожара квартира и находившееся в ней имущество были полностью уничтожены огнем, а потерпевшей причинен ущерб на сумму около 4 млн рублей. Подозреваемую в поджоге быстро задержали, было возбуждено уголовное дело, амурчанка признала свою вину и раскаялась. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянка из ревности подожгла дверь в квартире своей соперницы. Личность поджигательницы удалось установить, ею оказалась 42-летняя ранее судимая тверчанка. Злоумышленница призналась в содеянном, она объяснила, что мотивом к совершению преступления стала личная неприязнь к новой избраннице своего приятеля. В день происшествия злоумышленница распивала алкоголь, после чего пришла в дом, где проживает ее обидчица, и зажигалкой подожгла дверь.

Ранее россиянин сжег дом с двумя людьми за отказ пустить его в гости.