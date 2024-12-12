В ГД отклонили законопроект о выходном 31 декабря, но спасли Рождество

Спешки в утверждении 31 декабря выходным днем нет. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Ленте.ру».

Она напомнила, на первом этапе отклонили такой вариант из-за отрицательного отзыва правительства. По словам депутата, 31 декабря, как правило, все равно нерабочий день, так как кабмин инициирует соответствующую замену. Бессараб отметила, что длинные новогодние каникулы — это то, что «любят люди».

Кроме того, объявление последнего дня года нерабочим могло бы сократить празднование Рождества Христова.

«Если мы сдвинем этот график, то придется каникулы сдвигать до 7 января», — добавила она.

Хотя, по православному календарю праздник Рождества длится почти неделю. Второй праздничный день, 8 января, посвящен Пресвятой Богородице.

До этого законопроектом предлагалось установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января.

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