Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД отклонили законопроект о выходном 31 декабря, но спасли Рождество

Депутат Бессараб: спешки в утверждении 31 декабря выходным днем нет

close
Sheremetio/Shutterstock/FOTODOM

Спешки в утверждении 31 декабря выходным днем нет. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Ленте.ру».

Она напомнила, на первом этапе отклонили такой вариант из-за отрицательного отзыва правительства. По словам депутата, 31 декабря, как правило, все равно нерабочий день, так как кабмин инициирует соответствующую замену. Бессараб отметила, что длинные новогодние каникулы — это то, что «любят люди».

Кроме того, объявление последнего дня года нерабочим могло бы сократить празднование Рождества Христова.

«Если мы сдвинем этот график, то придется каникулы сдвигать до 7 января», — добавила она.

Хотя, по православному календарю праздник Рождества длится почти неделю. Второй праздничный день, 8 января, посвящен Пресвятой Богородице.

До этого законопроектом предлагалось установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января.

Ранее россиянам рассказали о подорожании туров в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами